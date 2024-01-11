「相信習近平」讓綠營撿到槍　游梓翔：賴清德還要請習近平喝珍奶

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游梓翔在臉書說，選情緊繃，民進黨又來馬維拉，而且是「扭曲後的馬維拉」，想靠馬英九接受德國之聲專訪說的「兩岸關係相信習近平」做文章。可笑的是，賴清德可以說他要「招待好朋友」，請習近平吃「蝦仁飯」加「全糖珍奶」，但馬英九不能說句善意的話，又是「綠能你不能」。而且馬英九是刻意被斷章取義。馬是被德國之聲提問「所以您認為您可以信任習近平」，才被動回應「就兩岸關係而言，你必須相信他」。
游梓翔說，民進黨要的就是馬英九這時候說「我不相信習近平」，讓兩岸敵意加深。但不是連民進黨副總統候選人蕭美琴，都引用了美國前總統雷根的名句，說兩岸和平是要「Trust, but verify」嗎，嘴上要說「相信」，才能營造善意、才能談下去不是嗎？而且民進黨是刻意忽略了馬英九其他更重要的話。
游梓翔說，馬英九在專訪提到「中國大陸當然反對美國與台灣在軍事上的關係，但我們不需要太認真看待這件事，因為他們已經這樣反對70年了，但我們有自己的防禦，我們必須捍衛台灣」。馬英九還說他會告訴習近平「你要記住，為了得到台灣人民的支持，你必須和平、 民主，但是否接受統一，是台灣人自己要決定的事情」。
游梓翔批評，「捍衛台灣、和平民主、尊重台灣人決定」這三句重要的話都不提，就想扭曲馬英九的一句善意的被動回答，而且是侯友宜而不是馬英九在選，「這樣打選戰，賴清德你是沒招了嗎？」
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