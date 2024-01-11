總統大選倒數計時！選前焦慮大爆發　醫揭「3大高風險族群」

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此外，今年的選舉大打「負面選戰」，以攻擊其他候選人、掀老底與翻舊帳為基調。褚得利指出，攻擊性的選舉操作對於被攻擊的候選人支持者來說，容易產生憤怒情緒、希望加以否認，但敵對陣營會產生「對方就是這樣、不該選他」的強烈情緒，雙方的對立也因此加深、甚至直接造成社交上的摩擦。
褚得利提到，以他自己來說，真的有遇過朋友因為政治立場與群組的其他人產生摩擦，憤而退出群組的情況，這樣的紛爭也同樣會引起情緒上的衝擊，尤其是本身精神健康狀況較為脆弱的民眾更需要注意。
如果真的過度在意選情、導致身心上的影響，褚得利指出，民眾注意到自己變得氣憤、焦慮、暴躁、睡眠受影響時，可以到戶外透透氣、暫時離開或減少參與政治相關活動，如果心情受到嚴重影響的情況持續一週以上、經過調適仍無法改善，可以到門診就醫、了解情況。
不過，褚得利說，目前他在門診上還沒有遇過單純因為「選舉焦慮」而來求診的民眾，但確實有些過去已經有憂鬱、焦慮，或是失眠等精神方面較脆弱的患者提到，因為選舉將近，會開始擔心自己所支持的候選人選不上等，或是因為不同的立場與論述而導致自己原有的病情加重。
因此，褚得利提醒，民眾當然可以關心政治、參與選舉，但千萬記得「適度參與，不要過度投入」，在談論這些議題時，也要關注自己的心理狀態，生活上要保持有其他娛樂、不要長時間完全曝露在選舉新聞、氛圍當中。