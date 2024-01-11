讓碼頭裝卸作業順利！港務公司籲相關業者提前規劃裝卸作業時間

新化小鎮再升級 水綠步道完工開放

▲新化高中東側桃花心木列植成群，經過疏伐及修剪後，以架高方式搭建棧道，不僅改善學校邊緣窳陋空間，更兼有戶外教學、散步賞景功用（圖／台南市政府都發局提供）
▲新化高中東側桃花心木列植成群，經過疏伐及修剪後，以架高方式搭建棧道，不僅改善學校邊緣窳陋空間，更兼有戶外教學、散步賞景功用（圖／台南市政府都發局提供）

記者張振興/台南報導

台南市政府都市發展局「新化風情小鎮」計畫，在本(1)月初完成驗收且開放使用，將富含豐富人文底蘊的老街文化能量，在空間上蔓延至城鎮外圍的水綠廊帶空間，打造深具友善鄰里的通學、通勤廊道，同時一併處理沿線積水、排水問題，歷經去(112)年七至九月的幾次颱風豪大雨考驗，未再有嚴重淹水情形。

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了改造流經新化城鎮外圍的嘉南大圳南幹線，台南市政府都市發展局「新化風情小鎮」計畫，在各縣市政府間脫穎而出，獲得內政部城鎮風貌競爭型計畫核定補助，第1期工程主要聚焦於原本僅有灌溉功能的嘉南大圳南幹線渠道空間。


市府都發局長徐中強表示，新化小鎮人文歷史主題鮮明，但歷史街區範圍缺乏公園綠地，嘉南大圳流經新化都市計畫區周圍，多數水圳渠道空間僅有灌溉功能，未能與歷史街區或在地生活連結，實為可惜，本次步道改造總長度達近1公里，也一併處理沿線積水、排水問題，以及整頓遭占用或閒置的窳陋空間，連同另案已完成的國中段步道，步道總長達1.3公里。


市府都發局指出，新化國小東後門周邊地勢低窪，原有排水管路效能不彰，如欲強降雨不但水排不出去，甚至會倒灌進校園內操場、跑道；本次進行嘉南大圳堤岸綠美化工程時，也一併處理排水管路，排水管徑雖受限部分區段無法開挖更改，仍維持僅30公分，但運用蛇管潛望鏡確實找到管路斷點，以及將嘉南大圳渡槽橋體擋住之舊水路開蓋、清疏。

▲步道北側端點的虎頭溪與嘉南大圳交會處，經過排占清理，以石材雕刻地坪刻劃街道與水路紋理成為水痕廣場（圖／台南市政府都發局提供）
▲步道北側端點的虎頭溪與嘉南大圳交會處，經過排占清理，以石材雕刻地坪刻劃街道與水路紋理成為水痕廣場（圖／台南市政府都發局提供）
在新化高中校園跑道東側的資源回收場到宿舍間，有成列的大葉桃花心木形成優美林道，多年來生長茂密致使林木間距過密，且其生長特性本為幹基處易形成板根，林下原有步道被隆起根系破壞影響使用，逐漸成為校園邊界維管不易的窳陋空間；本次改造係運用農水署土地，將樹木進行疏伐及修剪以調整良好生長空間，並以架高棧道方式，打造一條長度約150公尺的林下步道。


此外值得一提的是，再往北邊的虎頭溪與嘉南大圳交會處，渡槽橋旁本被占耕，也在這次的工程排占清理後，將步道端點整理為水痕廣場，以石材雕刻地坪刻劃新化小鎮街道與農田水路紋理。全段水綠步道兼具自然與人文空間鏈結、地區休閒生活空間升級、人文與生態教育結合等多層次效益，為新化地區居民提供一休閒散步好去處。

用眼過度「近視變嚴重」！重新配眼鏡做白工　醫一招揪出元兇

東京排隊伴手禮now on Cheese來台！快閃這2處　2大招牌1/24開賣

2023工商領袖人文經營管理班第5期結業

台南市民線上申請路權免出門獲好評

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選