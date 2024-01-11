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王鴻薇車掃遇嗆聲、夫雙中指招呼　謝佩芬：作「薇」作福非首日

▲王鴻薇丈夫在車掃時遇見意見不同的選民，竟兩度比出中指招呼。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）
▲王鴻薇丈夫在車掃時遇見意見不同的選民，竟兩度比出中指招呼。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者陳威叡／台北報導

選戰倒數48小時，台北市第3選區（中山、北松山）國民黨立委候選人王鴻薇昨偕丈夫陶允正進行車掃並全程直播，未料過程中遇上民眾抗議，其丈夫竟然兩度「雙中指」招呼，隨後王鴻薇更稱「錄下來」、「沒關係，我們支持者夠多」。對此民進黨立委候選人謝佩芬今（11）日表示，拜票也時常遇到不同意見的民眾，自己都是謙卑鞠躬，不曾用不雅手勢嗆選民，更稱對手作「薇」作福不是第一天了，「台灣不需要沒有民主素養、風度的國會議員。」

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謝佩芬今日在台法混血教育家高立穠（Ninon Godefroy）陪同下進行車掃，並接受媒體採訪，對於王鴻薇與丈夫車掃時，丈夫竟然兩度「雙中指」招呼選民。謝佩芬表示，王鴻薇在選區內作「薇」作福已經不是第一天，先前就曾在競選總部建起了四層樓高的巨型違建看板，讓所有行人經過時因為擔心安全問題必須繞道而行，被市政府認定違建後仍不願拆除、試圖以拖待變，直到受不了輿論壓力才終於拆除。

謝佩芬表示，這次感到非常震驚與不可思議，因為王鴻薇竟然在選前的最後關頭，在車掃時任由自己的丈夫、神秘嘉賓對選民比出不只一次雙中指，王鴻薇本人甚至還「嗆聲」要正在直播的助理將和她有不同意見的選民「錄下來」，也直接說出「沒關係，我們支持者夠多」，更再度露出和當初大直基泰事件發生時，在直播前露出的令人不寒而慄的微笑。

謝佩芬直言，完全無法理解王鴻薇是以什麼心態在選區內競選、究竟是在「拜票」還是在「敗票」，她認為這樣的立委讓人看得心裡發寒，如此的水準、沒有民主素養、不懂得尊重多元文化意見重要性的立委，是否真的是教育、文化水準極高的中山、北松山區市民想要的，希望這次大選，能換下高高在上、耍著好大官「薇」、只會作「薇」作福，換上真正願意為民服務、有國際觀、認真打拚理性問政的謝佩芬。

謝佩芬也說，這兩天能感受到選民情緒的高漲，很多選民都會主動呼喚她並比出3號的手勢，即使在大直、北松山等外界認為傳統上認為對她較為艱困的選區也是如此，昨天陪她車掃的議員許家蓓也直言很少看到北松山的民眾如此熱情，但即便民眾的熱情再高漲，都不是王鴻薇作為立委、作為陪掃神秘嘉賓的丈夫可以比出雙中指、嗆選民的藉口。

謝佩芬表示，過去拜票時也時常遇到意見不同的民眾，她都是謙卑鞠躬、微笑回應「謝謝指教、會繼續努力」，不曾比出不雅手勢嗆選民，因台灣是個民主社會，本來就需要尊重多元的意見，台灣不需要沒有民主素養、風度的國會議員。

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