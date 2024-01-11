王鴻薇車掃遇嗆聲、夫雙中指招呼　謝佩芬：作「薇」作福非首日

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝佩芬表示，這次感到非常震驚與不可思議，因為王鴻薇竟然在選前的最後關頭，在車掃時任由自己的丈夫、神秘嘉賓對選民比出不只一次雙中指，王鴻薇本人甚至還「嗆聲」要正在直播的助理將和她有不同意見的選民「錄下來」，也直接說出「沒關係，我們支持者夠多」，更再度露出和當初大直基泰事件發生時，在直播前露出的令人不寒而慄的微笑。
謝佩芬直言，完全無法理解王鴻薇是以什麼心態在選區內競選、究竟是在「拜票」還是在「敗票」，她認為這樣的立委讓人看得心裡發寒，如此的水準、沒有民主素養、不懂得尊重多元文化意見重要性的立委，是否真的是教育、文化水準極高的中山、北松山區市民想要的，希望這次大選，能換下高高在上、耍著好大官「薇」、只會作「薇」作福，換上真正願意為民服務、有國際觀、認真打拚理性問政的謝佩芬。
謝佩芬也說，這兩天能感受到選民情緒的高漲，很多選民都會主動呼喚她並比出3號的手勢，即使在大直、北松山等外界認為傳統上認為對她較為艱困的選區也是如此，昨天陪她車掃的議員許家蓓也直言很少看到北松山的民眾如此熱情，但即便民眾的熱情再高漲，都不是王鴻薇作為立委、作為陪掃神秘嘉賓的丈夫可以比出雙中指、嗆選民的藉口。
謝佩芬表示，過去拜票時也時常遇到意見不同的民眾，她都是謙卑鞠躬、微笑回應「謝謝指教、會繼續努力」，不曾比出不雅手勢嗆選民，因台灣是個民主社會，本來就需要尊重多元的意見，台灣不需要沒有民主素養、風度的國會議員。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。