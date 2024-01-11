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控陳綺貞違反著作權！舊愛鍾成虎怒提告　再發聲「公司資產被偷」

▲陳綺貞（左圖右、右圖）被指控違反著作權，與舊愛鍾成虎鬧上法庭。（圖／翻攝IG）
▲陳綺貞（左圖右、右圖）被指控違反著作權，與舊愛鍾成虎鬧上法庭。（圖／翻攝IG）

記者吳雨婕／綜合報導

「文青女神」陳綺貞曾與鍾成虎是戀人，分手後兩人在工作上仍有密切的合作，但去年6月鍾成虎突然在社群媒體上爆料陳綺貞的惡行惡狀，怒揭對方「黑化證據」，包含提高唱酬、版稅，挑剔公司，以及半夜傳訊息騷擾同事等，雙方徹底撕破臉。今（11）日一早陳綺貞突然現身台北地檢署，原來是被前東家添翼創越指控違反《著作權法》，對此，鍾成虎透過添翼創越回應：「公司資產被偷。」

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陳綺貞今天因被添翼創越控告違反《著作權法》，被檢察官傳喚出庭，她稍早離開北檢時面對媒體提問，僅回應：「偵查程序中，不方便說明。」對此，《NOWnews今日新聞》詢問鍾成虎所屬的添翼創越，添翼創越工作室回應：「公司資產被偷，檢察官正在調查，謝謝關心。」

▲陳綺貞。（圖／TVBS提供）
▲▼陳綺貞（上圖）被鍾成虎（下圖）控告違反著作權。（圖／TVBS提供、NOWnews資料照）
▲鍾成虎講評本屆金曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
 
鍾成虎去年6月在臉書寫下長文，控訴陳綺貞讓他身心受煎熬，不僅莫名提高唱酬、挑剔公司，還在違約的狀況下私接活動，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，怒斥她過河拆橋。當時鍾成虎強調，是因為陳綺貞傷害到公司、員工，「她讓我感到精神虐待的生不如死」，所以他才決定站出捍衛自己的權利。雖然陳綺貞的態度一度從要求對方道歉，轉為溫情喊話，但似乎依舊止不住鍾成虎內心的怒火。




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