關節卡卡、關節炎飲食法！醫分享「通關食物清單」　吃蓮藕緩疼痛

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何一成表示，研究發現某些海產可能對關節有益，例如蚵，因為含有鋅，適量攝取將對類風濕關節炎有益，而魚肉中所含的魚油，也可能減輕類風濕關節炎症狀，且對於其他種類的關節炎也有幫助。
部分研究則指出，比起牛、豬、羊的油脂或植物油，魚油在人體的代謝產物比較不會引起發炎反應，不過許多植物油因富含抗氧化物質，對關節很也有好處。
此外，甲殼素是螃蟹、蝦殼中類似纖維的物質，其類似關節軟骨潤滑物、葡萄糖胺的成份，對關節的活動可能有益，不過蝦蟹殼太硬，需提煉後才能食用，軟殼蝦則是不錯的選擇。
何一成也說，魚蝦貝類所含維生素C很少，但可能含有豐富的硒元素，而部分研究指出，適量食用這類食物對發炎狀況有益，而硒在特定器官中的含量雖較高，例如肝臟、豬腰等，但這些器官也含有大量的脂肪，以及會形成尿酸的普林，可能造成關節炎發作，所以攝取上要多注意。
🟡蔬果：葡萄、蘋果、蓮藕
關節附近的組織若要產生能量，需氧氣燃燒葡萄糖及脂肪等能源，但這同時可能會使關節組織受到傷害，進而引起發炎反應，體內若有充分的抗氧化物質便可降低風險，因此平常應多吃蔬果，其不僅含有維生素C、E，也含有其他抗氧化物，例如葡萄及柑橘類即含有多酚類與類黃酮等抗氧化物，對關節疼痛都可能有改善效果。
另有研究發現，蘋果中某些成份也可降低細胞發炎物質的濃度，這對關節疼痛也有改善作用。
何一成並說，吃些蓮藕對於減輕關節疼痛可能也會有幫助，一項研究顯示，將發炎物質注入老鼠腳掌後再餵食蓮藕，結果發現對消炎有些效果。
🟡乳製品：牛奶、優酪乳
牛奶富含鈣質，對於緩解關節炎會有助益，另有某些研究指出，優酪乳等含益生菌的飲品，因可維持腸道健康，也可能改善關節炎症狀。
何一成強調，若要顯著改善關節問題，醫療措施不能停止，不能只靠食物，且均衡飲食是最重要原則，民眾也不宜過量食用特定食物，但現代人大多攝取纖維不足，多吃蔬果是應該努力的方向。