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關節卡卡、關節炎飲食法！醫分享「通關食物清單」　吃蓮藕緩疼痛

▲進入秋冬容易聽見「關節卡卡」的聲音，有關節炎煩惱的民眾增多，醫師分享對關節有益的食物清單。（示意圖／取自pixabay）
▲進入秋冬容易聽見「關節卡卡」的聲音，有關節炎煩惱的民眾增多，醫師分享對關節有益的食物清單。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

台灣邁向高齡社會，有關節卡卡等關節炎煩惱的人愈來愈多，若症狀嚴重勢必要就醫，不過日常生活如可透過飲食來加強關節健康，更能防患於未然，為此書田診所家庭醫學科主任何一成整理文獻中經研究證實可能對關節有益的食物，供民眾參考。

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🟡海鮮：蚵、魚油、軟殼蝦

何一成表示，研究發現某些海產可能對關節有益，例如蚵，因為含有鋅，適量攝取將對類風濕關節炎有益，而魚肉中所含的魚油，也可能減輕類風濕關節炎症狀，且對於其他種類的關節炎也有幫助。

部分研究則指出，比起牛、豬、羊的油脂或植物油，魚油在人體的代謝產物比較不會引起發炎反應，不過許多植物油因富含抗氧化物質，對關節很也有好處。

此外，甲殼素是螃蟹、蝦殼中類似纖維的物質，其類似關節軟骨潤滑物、葡萄糖胺的成份，對關節的活動可能有益，不過蝦蟹殼太硬，需提煉後才能食用，軟殼蝦則是不錯的選擇。

何一成也說，魚蝦貝類所含維生素C很少，但可能含有豐富的硒元素，而部分研究指出，適量食用這類食物對發炎狀況有益，而硒在特定器官中的含量雖較高，例如肝臟、豬腰等，但這些器官也含有大量的脂肪，以及會形成尿酸的普林，可能造成關節炎發作，所以攝取上要多注意。

▲太良町盛產的「竹崎牡蠣」不只肥美大顆，經過碳烤也不易縮小。（圖／官方提供）
▲蚵（牡蠣）含有鋅，適量攝取對類風濕關節炎有益。（圖／業者提供）
🟡蔬果：葡萄、蘋果、蓮藕

關節附近的組織若要產生能量，需氧氣燃燒葡萄糖及脂肪等能源，但這同時可能會使關節組織受到傷害，進而引起發炎反應，體內若有充分的抗氧化物質便可降低風險，因此平常應多吃蔬果，其不僅含有維生素C、E，也含有其他抗氧化物，例如葡萄及柑橘類即含有多酚類與類黃酮等抗氧化物，對關節疼痛都可能有改善效果。

另有研究發現，蘋果中某些成份也可降低細胞發炎物質的濃度，這對關節疼痛也有改善作用。

何一成並說，吃些蓮藕對於減輕關節疼痛可能也會有幫助，一項研究顯示，將發炎物質注入老鼠腳掌後再餵食蓮藕，結果發現對消炎有些效果。

▲「老虎藕鮑」是將煎到薄透的蛋皮，包入酥脆薄藕片、紫蘇葉，還有低溫烹調的桂香酒漬鮑魚等一同入口品嘗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲醫師分享，蓮藕對於減輕關節疼痛可能有幫助。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡乳製品：牛奶、優酪乳

牛奶富含鈣質，對於緩解關節炎會有助益，另有某些研究指出，優酪乳等含益生菌的飲品，因可維持腸道健康，也可能改善關節炎症狀。

何一成強調，若要顯著改善關節問題，醫療措施不能停止，不能只靠食物，且均衡飲食是最重要原則，民眾也不宜過量食用特定食物，但現代人大多攝取纖維不足，多吃蔬果是應該努力的方向。

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