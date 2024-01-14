拔智齒怕傷神經！最慘終身都嘴麻　「2階段拔除」保平安

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若智齒影響清潔、齲齒 建議拔除
許彤年表示，若智齒生長位置不理想，醫師評估會影響清潔，易有牙齦腫痛、齲齒甚至侵犯牙齒神經造成抽痛，或影響鄰牙的健康等，會建議積極拔除，先經由臨床及影像檢查並根據智齒的位置、角度、深度、骨頭覆蓋程度、是否靠近神經管、鼻竇等重要的解剖構造，來判斷手術有多大風險。
一般建議的拔除時間約在25歲前，若超過25歲，會因顎骨變硬，使得手術難度提高，而常見手術併發症則包含傷口出血、腫脹疼痛、感染、鼻竇相通、牙根落入組織間隙、神經損傷等。
拔除智齒恐傷神經 受損機率約1%
許彤年指出，以下顎智齒而言，若位置太靠近下顎齒槽骨神經，拔除有可能傷到神經，造成術後嘴唇麻木，而根據文獻，神經受損機率約1%，症狀因人而有程度上差異，大多在6個月左右會復原，極少數嘴唇永久麻木。
針對智齒拔除，許彤年說，現今常見採取2階段拔除，第1階段先切除智齒牙冠，讓牙根曝露，接著在牙根放入矯正裝置，將牙根牽引、遠離神經後再手術移除；或只切除牙冠，增加空間，藉由牙根萌發的力量自行移動後脫離神經，待數個月後牙根遠離神經，再執行第2階段移除牙冠，完成智齒拔除。藉由2階段手術，可將神經損傷風險降低至0~0.65% 。
許彤年強調，由於每人的智齒狀況不盡相同，是否需拔除，或是否採取2階段手術減低神經損傷風險，要由口腔顎面外科醫師根據個案情形來評估，醫、病之間得充分溝通。