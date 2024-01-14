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拔智齒怕傷神經！最慘終身都嘴麻　「2階段拔除」保平安

▲擔心拔除智齒傷到神經的話，可採取2階段拔除手術進行。（示意圖，非當事人／取自Pixabay ）
▲擔心拔除智齒傷到神經的話，可採取2階段拔除手術進行。（示意圖，非當事人／取自Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

許多民眾都有拔智齒的經驗，有些人還傷到神經，術後嘴麻了好一陣子，更慘的是神經永久受損，終身都嘴麻。醫師表示，根據文獻統計，拔智齒造成神經受傷機率約1%，雖僅極少數會嘴唇永久麻木，但要將風險降到最低，可採2階段拔除手術進行，病人更安心。

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雙和醫院口腔顎面外科主治醫師許彤年說，智齒是人類第3顆大臼齒，約在16~25歲萌發，一般都是在口腔的上、下、左、右各有1顆，但有人會多長，也有人不長，且近年來隨著演化的關係，顎骨空間不足，齒列愈來愈擁擠，智齒長歪或無法萌發出口腔的阻生齒病例也愈來愈多。 

若智齒影響清潔、齲齒　建議拔除

許彤年表示，若智齒生長位置不理想，醫師評估會影響清潔，易有牙齦腫痛、齲齒甚至侵犯牙齒神經造成抽痛，或影響鄰牙的健康等，會建議積極拔除，先經由臨床及影像檢查並根據智齒的位置、角度、深度、骨頭覆蓋程度、是否靠近神經管、鼻竇等重要的解剖構造，來判斷手術有多大風險。

一般建議的拔除時間約在25歲前，若超過25歲，會因顎骨變硬，使得手術難度提高，而常見手術併發症則包含傷口出血、腫脹疼痛、感染、鼻竇相通、牙根落入組織間隙、神經損傷等。 

拔除智齒恐傷神經　受損機率約1%

許彤年指出，以下顎智齒而言，若位置太靠近下顎齒槽骨神經，拔除有可能傷到神經，造成術後嘴唇麻木，而根據文獻，神經受損機率約1%，症狀因人而有程度上差異，大多在6個月左右會復原，極少數嘴唇永久麻木。 

針對智齒拔除，許彤年說，現今常見採取2階段拔除，第1階段先切除智齒牙冠，讓牙根曝露，接著在牙根放入矯正裝置，將牙根牽引、遠離神經後再手術移除；或只切除牙冠，增加空間，藉由牙根萌發的力量自行移動後脫離神經，待數個月後牙根遠離神經，再執行第2階段移除牙冠，完成智齒拔除。藉由2階段手術，可將神經損傷風險降低至0~0.65% 。

許彤年強調，由於每人的智齒狀況不盡相同，是否需拔除，或是否採取2階段手術減低神經損傷風險，要由口腔顎面外科醫師根據個案情形來評估，醫、病之間得充分溝通。 

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