吃銀杏防失智、幫助記憶！真相令人失望　醫：尚未被證實

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萬芳醫院神經內科主治醫師黃怡臻說，民眾只要開始忘東忘西、記性不好時，難免會聽到旁人建議「該吃銀杏了」，不過根據國內、外研究，不論是銀杏果實或銀杏葉萃取物，都尚未被證實有減緩失智及強化記憶力等效用。
黃怡臻表示，銀杏葉萃取物雖然可以促進神經細胞增生，也有抗血栓、抗氧化的作用，但是用於認知功能改善和預防退化，並沒有實質幫助，因此銀杏葉萃取物只能視為保健食品，病人若想要延緩失智症，還是需要借助相關藥物。
買銀杏葉補充品 先詢問醫師
此外，黃怡臻說明，銀杏葉萃取物在台灣被列為處方用藥，而銀杏果雖可添加在食品裡，卻也無法單獨使用，不過民眾仍可在國外旅遊時購入含有銀杏葉營養補充品，提醒民眾如想購買銀杏葉萃取物的保健食品，應先和醫師討論，避免和其他藥物產生重複或交互作用。
黃怡臻也建議，預防失智症應該從日常生活做起，包括飲食上盡量減少攝取太油膩及高糖分的食物，並維持規律作息，同時定期安排休閒活動，例如培養閱讀、繪畫、散步、跳舞、與人社交等習慣，而且要多運動，以促進大腦血液循環，進而降低罹患失智症的風險。
🟡預防失智症注意事項：
◼️均衡飲食，少吃太油、高糖食物
◼️避免熬夜，維持正常作息。
◼️每週至少運動2次。
◼️不抽菸。
◼️維持健康體重，避免三高。
◼️避免頭部外傷。
◼️培養閱讀、繪畫、散步、跳舞、與人社交等習慣。