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住宿機構補助提前發放！8成已撥入帳戶　每人每年最高12萬元

▲2023年11月底前申請的「112年度住宿式服務機構使用者補助」資料總計2.9萬件，已有近8成在今（2024）年1月10日前撥入民眾帳戶。（示意圖／Pexels）
▲2023年11月底前申請的「112年度住宿式服務機構使用者補助」資料總計2.9萬件，已有近8成在今（2024）年1月10日前撥入民眾帳戶。（示意圖／Pexels）

記者林志怡／台北報導

農曆春節將至，民眾也為過年加緊做準備。衛福部長照司說明，「112年度住宿式服務機構使用者補助」每人每年最高12萬元之補助款，2023年11月底前的申請資料總計2.9萬件，已有近8成在今（2024）年1月10日前撥入民眾帳戶。

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長照司說明，「112年度住宿式服務機構使用者補助」各縣市政府已受理3.5萬申請案，若依照原本的規定，縣市政府要先完成2022年的核銷後，衛福部才能撥付2023年的款項，但為了幫助民眾及早取得補助，衛福部專案同意先行撥付2023年的補助款給還沒有完成核銷的新北市。

此外，長照司表示，2023年11月30日前申請的案件，已經請各縣市政府加緊審查，其中台中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台東縣、澎湖縣、金門縣8個縣市首批符合資格者已於2024年1月10日前全數撥入民眾帳戶，新北市、彰化縣、花蓮縣撥款率未達5成，台北市及基隆市撥款率為0。

長照司表示，衛福部已請各縣市政府加速審核，力求於農曆春節前即時撥入民眾帳戶，如於112年11月底前完備申請資料而尚未取得款項之民眾，請洽各縣市政府申請窗口確認撥款情形；民眾如有申請需求或有相關疑問，可撥打本方案各縣市服務窗口諮詢。

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