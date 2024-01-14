做愛不給力、看電視睡著！熟男更年期不自知　「調體質」3到6個月

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汐止國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖說，更年期一詞總是讓人聯想到中年女性，事實上科學證據顯示男性也有類似的過渡期，而男性更年期的正式名稱為「遲發性性腺功能低下症」，意即成年後才發生的睪固酮低下。
睪固酮是男性維持正常生理機能的重要荷爾蒙，除可保持勃起及性慾，也有助紅血球生成、促進肌肉健康、保護骨質密度、協助血糖及血脂代謝，和維持心情愉悅等多種功能，所以當這荷爾蒙在體內的濃度開始下降時，男人便會感受到各種不同面向的症狀。
睪丸功能衰退 導致睪固酮低下
唐靖指出，睪固酮會低下的原因，多數是因為睪丸功能衰退，少部份是與身體其他疾病有關，例如腦下垂體或下視丘功能異常、肥胖、肝臟疾病，或高泌乳激素血症等，因此確定有睪固酮低下問題，醫師可能會安排第二次抽血以確定有無其他因素造成相關異常，若確認病人為單純的睪丸功能低下，便會討論討論補充睪固酮。
補充睪固酮 3至6個月才有效
與其他急性疾病的處置不同，補充睪固酮的性質類似俗稱的「調體質」，通常需3至6個月時間才會看到效果，通常當睪固酮濃度回升至成年男性正常生理濃度一段時間後，病人情形會有顯著的改善。
唐靖表示，補充睪固酮一般而言沒有強烈副作用，但可能會影響精蟲品質，因此若有生育需求， 須與醫師討論其他療法，例如使用其他藥物或預先凍精等；此外，若有男性乳癌或攝護腺癌要治療，也可能暫時不用補充睪固酮，待癌症療程結束後才可評估。