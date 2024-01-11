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全聯「KAKAO FRIENDS」集點換購來了！萊恩電磁爐、湯鍋0元帶回家

▲全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，一口氣祭出電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋、鍋鏟湯勺組、廚房烹飪計時器和壓蒜器共6款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，一口氣祭出電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋、鍋鏟湯勺組、廚房烹飪計時器和壓蒜器共6款。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，一口氣祭出電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋、鍋鏟湯勺組、廚房烹飪計時器和壓蒜器共6款廚房鍋具和週邊配件，使用福利點可0元帶回超萌萊恩。全聯業者表示，IP聯名換購預計可以帶動來客數，且吸引年輕客群走進賣場，2023年30歲以下業績佔比已成長至12.1％。

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全聯即起至4月11日前，卡友生鮮單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起就能加價換購，業者表示每年IP聯名換購約有3至4檔期，今年蠟筆小新周邊成績最亮眼，積分換購對於吸引新客滿有幫助，並且也吸引年輕客群踏進賣場，2022年30歲以下消費者，佔整體業績成長至13％、2023年略降至12.1％。

◾電磁爐收納組，3生鮮積分／200福利點+2,699元；26,000福利點+0元

◾雙耳湯鍋，3生鮮積分／200福利點+1,799元；17,000福利點+0元

◾和風奶鍋，3生鮮積分／600福利點+799元；200福利點+999元

◾鍋鏟湯勺組 （內附鍋鏟+湯勺），3生鮮積分/600福利點+369元；200福利點+429元

◾廚房烹飪計時器，3生鮮積分／600福利點+369元；200福利點+429元

◾壓蒜器，3生鮮積分/600福利點+269元；200福利點+329元

▲全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，一口氣祭出電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋、鍋鏟湯勺組、廚房烹飪計時器和壓蒜器共6款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，3款鍋具有電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲壓蒜器、廚房烹飪計時器，首批各限量5,000件。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲壓蒜器、廚房烹飪計時器，首批各限量5,000件。（圖／記者鍾怡婷攝）
家樂福則是推出韓國超萌LINE FRIENDS ＭININIGUMAN  IP授權加價購與週邊商品，即起至2月15日前，家樂福量販/超市/線上購物/家速配全館單筆消費滿168元即可加購指定商品，共推出7款加價購商品供選擇。

◾MININIGUMAN公仔回力車，共6款，原價280元、加價購139元

◾MININIGUMAN造型DIY行李箱，原價2,800元、加價購1699元

◾MININIGUMAN折疊帳篷，原價990元、加價購699元

◾MININIGUMAN三層收納推車，原價1800元、加價購999元

◾MININIGUMAN軟式吸水地墊，原價550元、加價購199元

◾MININIGUMAN公仔手機架，原價580元、加價購239元

◾MININIGUMAN野餐墊，原價750元、加價購399元

▲MININIGUMAN公仔回力車（左）；MININIGUMAN公仔手機架（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN公仔回力車（左）；MININIGUMAN公仔手機架（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN野餐墊（左）；MININIGUMAN折疊帳篷（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN野餐墊（左）；MININIGUMAN折疊帳篷（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN造型DIY行李箱，加價購1,699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN造型DIY行李箱，加價購1,699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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