全聯「KAKAO FRIENDS」集點換購來了！萊恩電磁爐、湯鍋0元帶回家
全聯新一波福利點換購活動來了，聯名「KAKAO FRIENDS」超夯IP，一口氣祭出電磁爐收納組、雙耳湯鍋、和風奶鍋、鍋鏟湯勺組、廚房烹飪計時器和壓蒜器共6款廚房鍋具和週邊配件，使用福利點可0元帶回超萌萊恩。全聯業者表示，IP聯名換購預計可以帶動來客數，且吸引年輕客群走進賣場，2023年30歲以下業績佔比已成長至12.1％。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯即起至4月11日前，卡友生鮮單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起就能加價換購，業者表示每年IP聯名換購約有3至4檔期，今年蠟筆小新周邊成績最亮眼，積分換購對於吸引新客滿有幫助，並且也吸引年輕客群踏進賣場，2022年30歲以下消費者，佔整體業績成長至13％、2023年略降至12.1％。
◾電磁爐收納組，3生鮮積分／200福利點+2,699元；26,000福利點+0元
◾雙耳湯鍋，3生鮮積分／200福利點+1,799元；17,000福利點+0元
◾和風奶鍋，3生鮮積分／600福利點+799元；200福利點+999元
◾鍋鏟湯勺組 （內附鍋鏟+湯勺），3生鮮積分/600福利點+369元；200福利點+429元
◾廚房烹飪計時器，3生鮮積分／600福利點+369元；200福利點+429元
◾壓蒜器，3生鮮積分/600福利點+269元；200福利點+329元
家樂福則是推出韓國超萌LINE FRIENDS ＭININIGUMAN IP授權加價購與週邊商品，即起至2月15日前，家樂福量販/超市/線上購物/家速配全館單筆消費滿168元即可加購指定商品，共推出7款加價購商品供選擇。
◾MININIGUMAN公仔回力車，共6款，原價280元、加價購139元
◾MININIGUMAN造型DIY行李箱，原價2,800元、加價購1699元
◾MININIGUMAN折疊帳篷，原價990元、加價購699元
◾MININIGUMAN三層收納推車，原價1800元、加價購999元
◾MININIGUMAN軟式吸水地墊，原價550元、加價購199元
◾MININIGUMAN公仔手機架，原價580元、加價購239元
◾MININIGUMAN野餐墊，原價750元、加價購399元