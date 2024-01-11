中市環局推動「戒菸、戒檳、減重」 16人戒菸成功

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環保局長陳宏益表示，清潔隊員是維護市容環境第一線重要幫手，更是勞動體力負荷繁重族群，環保局除照顧同仁工作安全外，更積極推動戒菸、戒檳、減重三項健康促進活動，由職場安全衛生人員定期前往清潔隊辦理健康服務衛教宣導，並教導健身操、拉筋提臀等簡易運動。同時，清潔隊以資源回收再利用物品，自行打造健康體適能專區，提供清潔隊員進行簡單運動紓壓的場地，不僅鼓勵同仁注重健康體能，也要養成規律運動的好習慣。
環保局表示，去年辦理健康促進系列活動得到熱烈響應，由局長陳宏益帶領同仁親自參與減重管理計畫。此次活動中，成效最好的第一名是北屯區清潔隊吳姓同仁，他每日進行開合跳1,000下、飲水4,000cc，堅持6個月的時間，體重由減重前92公斤減到66公斤；該位同仁也驚訝表示，減去這26公斤，明顯感到精神變好，連腰痠背痛情形也不藥而癒，家人同事都稱讚減重後的他更年輕了。
環保局分享，西屯區清潔隊廖姓同仁是戒菸成功代表，他在111年曾參加類似活動，但過去一直無法抗拒菸癮誘惑而戒菸失敗。此次活動他捲土重來，出奇招、下猛藥，除堅決謝絕菸友的請菸邀請外，每當自己感到菸癮來的時候，就把買菸的錢存在小豬撲滿裡，終於成功戒除菸癮，自己也開心；該位同仁表示，這次戒菸成功，不但賺到一筆新春大紅包外，更贏得身體的健康。
環保局也提到，東南區清潔隊林姓同仁則是戒檳成功代表，曾一天嚼食35顆檳榔創驚人記錄的他，長期飽受牙齦酸痛之苦。他這次一鼓作氣，接受專業職業安全衛生護理師衛教諮詢，徹底戒除檳癮，並定期接受牙科門診治療，成功治癒牙齦不適病症，擁有一口好牙，享受美食美味的人生。