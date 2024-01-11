特企／Showmore攜手綠界科技ECPay　移轉開店平台趁現在

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Showmore突破業界標準 移轉開店平台趁現在！
Showmore目前推出3大主打方案，系統年費介於新臺幣2~6萬元之間，不僅免GMV抽成、免平台手續費，除了比照同業的一站式官網服務，再加上 Meta直播收單功能，甚至優於業界，一份合約即可啟用無上限官網，對於多角化經營擁有多數品牌的企業主，在掌控成本上擁有極顯著優勢。舉凡Showmore合作商家，申請綠界金流手續費方面，即可享信用卡優惠手續費率最低2%起，並且首年免系統設定費！
若目前開店方案尚未到期也不用擔心，只要憑同業合約，Showmore更是大方彌補剩餘合約時間，並提供官網搬家服務，協助品牌無痛移轉開店系統。再加上一對一顧問的平台培訓課程，以確保商家在移轉過程中獲得最完善的協助與支持。
Showmore總經理李翔昕強調：「我們關心最近金流收款受影響之商家，全力支援其移轉至Showmore開店平臺，提供更完善優質的服務！」
Showmore的營運與業務團隊在電商業界都具備相當資歷，目前和綠界科技共同合作，在2024年第一季推出豐富的合作方案和服務，Showmore 期許成為電商購物、實體門市、流量整合，面面俱到的臺灣領導系統公司！
Showmore整合綠界科技共同縱橫電商領域 為品牌商家創立新格局
Showmore總經理李翔昕：「非常高興能夠協同綠界科技ECPay合作，深信此次合作將強化我們在電商領域的競爭力，秉持不斷創新與卓越品質的核心價值，同時為品牌提供更多選擇和更有價值的服務。」
此次合作將於即日起正式啟動，Showmore整合綠界科技ECPay金流服務，將協力提供更為全面便捷的全方位開店平台服務，與廣大品牌商家共創繁榮多贏未來！