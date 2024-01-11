徐耀昌批國民黨執政未伸援手 張善政：希望縣府先檢討問題
前苗栗縣長徐耀昌昨（10）日在臉書發文，抱怨過去擔任縣長時，面對苗栗縣財政困窘狀況，他帶著縣府同仁北上向當時的國民黨政府求救，但政院卻冷漠以對未伸出援手，反而是後來的民進黨執政鼎力支持，讓苗栗財政轉危為安。當時擔任副閣揆的桃園市長張善政今（11）日被問及此事，否認不是沒伸援手，而是希望苗栗縣政府先自行檢討財政狀況，行政院再看如何能幫忙。
記者李春台／桃園報導
徐耀昌提到，苗栗縣財政當時處於腦死狀態，統計了縣內的公有土地以及各項資源，嘗試找出任何可能改善或減緩苗栗財政惡化的方法。而苗栗從來是藍營的鐵票區，他天真以為國民黨的援助，可以讓苗栗鄉親，看見通往美好未來的微小希望，結果「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是他一路以來對抗的民進黨政府，讓苗栗有了新北橫、中港溪外環道、乃至於聯大路的拓建等，讓苗栗縣的孩子有一條安全上學的路。
張善政今日上午陪同桃園市立法委員候選人萬美玲拜票掃街時被問及此事，他表示，當時行政院長是毛治國，他擔任副院長，毛治國是建議徐耀昌，苗栗縣政府能檢討的要先檢討，能做的先做，行政院再來看要如何幫助苗栗縣。
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