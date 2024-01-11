特企／線上夾娃娃機「卡普抓樂」登台！日本限量景品等你搶

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在 Apple Store 獲得 4.4 分高分好評的「卡普抓樂」，代表在平台可玩度、給獎率，及獎品的豐富性與獨特性都獲得廣泛的好評。首度跨出日本就選擇台灣，不只將官網、APP全面漢化，更提供轉送服務宅配到台灣。平台提供了眾多來自卡普空（Capcom）熱門遊戲如《魔物獵人》、《洛克人》、《快打旋風》、《惡靈古堡》等眾多限量周邊公仔及各種精緻的生活用品，這些都是街頭娃娃機難以取得的正版珍稀景品，保證了商品的品質和收藏價值。
24h線上視訊隔空抓娃娃 設「練習機台」免費練功
「卡普抓樂」提供24小時線上視訊服務，使得遊戲過程更加透明和公正。用戶可以直接連線夾娃娃機真實機台，透過電腦或手機操控爪子的方向及位置，只要遠端的爪子抓到了真實物品，通通都可以透過轉送服務宅配到用戶家。「卡普抓樂」還特別設有「練習機台」，讓初次體驗的用戶可以免費先練習，熟悉網路「隔空夾物」操作方式和技巧後，即可增加成功夾取的機會。這種創新的設計，顯示了卡普空對用戶體驗的重視。
慶祝登台！新註冊用戶獲贈z點免費玩
「卡普抓樂」不僅是一款遊戲，更是一種全新的娛樂文化。它將帶領玩家進入一個由經典遊戲角色和動漫公仔構成的奇妙世界，讓每一位用戶都能在家中體驗到真實的娃娃機樂趣。為了慶祝「卡普抓樂」在台推出，新註冊並完成電話號碼認證的用戶，即可獲贈100z點數，等於可免費玩 2~3次（視不同獎品機台而定，服務如有變更，恕不例行通知），讓玩家可以立即開始享受線上夾娃娃的樂趣，運氣好還可真的夾中獎品！想了解更多詳情趕快去下載「卡普抓樂」來玩吧！