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特企／線上夾娃娃機「卡普抓樂」登台！日本限量景品等你搶

▲日本遊戲大廠卡普空線上抓娃娃機「卡普抓樂」登陸台灣，正版遊戲週邊景品宅配來台。（圖／品牌提供）
▲日本遊戲大廠卡普空線上抓娃娃機「卡普抓樂」登陸台灣，正版遊戲週邊景品宅配來台。（圖／品牌提供）

本報訊

日本知名遊戲大廠卡普空，宣布線上夾娃娃機平台「卡普抓樂」在台推出，全服務正體中文化，用戶透過智慧型手機、平板或電腦，隨時隨地都可以視訊隔空取物，遠端操控夾娃娃機真實機台，享受夾娃娃的樂趣，更有日本遊戲週邊、一般通路、街頭娃娃機難以取得稀有「景品」作為獎品，如《魔物獵人》、《洛克人》、《快打旋風》等，通通可以透過轉送服務宅配到你家！邀請全台夾娃娃高手一同來挑戰！

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Apple Store 4.4星高分　魔物獵人、洛克人、快打旋風限量「景品」等你搶！

在 Apple Store 獲得 4.4 分高分好評的「卡普抓樂」，代表在平台可玩度、給獎率，及獎品的豐富性與獨特性都獲得廣泛的好評。首度跨出日本就選擇台灣，不只將官網、APP全面漢化，更提供轉送服務宅配到台灣。平台提供了眾多來自卡普空（Capcom）熱門遊戲如《魔物獵人》、《洛克人》、《快打旋風》、《惡靈古堡》等眾多限量周邊公仔及各種精緻的生活用品，這些都是街頭娃娃機難以取得的正版珍稀景品，保證了商品的品質和收藏價值。

24h線上視訊隔空抓娃娃　設「練習機台」免費練功

「卡普抓樂」提供24小時線上視訊服務，使得遊戲過程更加透明和公正。用戶可以直接連線夾娃娃機真實機台，透過電腦或手機操控爪子的方向及位置，只要遠端的爪子抓到了真實物品，通通都可以透過轉送服務宅配到用戶家。「卡普抓樂」還特別設有「練習機台」，讓初次體驗的用戶可以免費先練習，熟悉網路「隔空夾物」操作方式和技巧後，即可增加成功夾取的機會。這種創新的設計，顯示了卡普空對用戶體驗的重視。

慶祝登台！新註冊用戶獲贈z點免費玩

「卡普抓樂」不僅是一款遊戲，更是一種全新的娛樂文化。它將帶領玩家進入一個由經典遊戲角色和動漫公仔構成的奇妙世界，讓每一位用戶都能在家中體驗到真實的娃娃機樂趣。為了慶祝「卡普抓樂」在台推出，新註冊並完成電話號碼認證的用戶，即可獲贈100z點數，等於可免費玩 2~3次（視不同獎品機台而定，服務如有變更，恕不例行通知），讓玩家可以立即開始享受線上夾娃娃的樂趣，運氣好還可真的夾中獎品！想了解更多詳情趕快去下載「卡普抓樂」來玩吧！

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