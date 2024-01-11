BL劇《保留席位》黃丞邦、陳玹宇吻上床 高速開車「鏡位刺激」
三立BL劇《保留席位》雙帥黃丞邦、陳玹宇今（11）日與好友蕭鴻出席西門町飯店調酒活動，2人提前劇透第9集的親密互動，從客廳一路邊走邊親到房間床上。黃丞邦說：「這段吻戲讓我覺得鏡位比體位還刺激。」也讓陳玹宇在進剪接室配音時，看到這段當下心跳竟快到APPLE WATCH發出心跳異常的警告聲，他說：「親眼看到實在太害羞了！」
記者羅凌筠／台北報導
黃丞邦在活動現場身穿西裝外套出席，內部真空秀出立體胸肌，當場狂搖雪克杯調酒，畫面賞心悅目。黃丞邦說20歲時有當酒保的工作經驗，酒量大概是1支紅酒會倒，陳玹宇在一旁忍笑，害羞爆料黃丞邦醉後很可愛，「直接頭低到不能再低，變嘮叨的阿伯。」
黃丞邦的調酒功力，還能幫朋友的愛情助攻，他會拿特製調酒給朋友，讓好友去送給曖昧對象，說這杯酒是只有為她而特製的。不過他在工作上被男生搭訕比較多，「我的同事常遇到來喝酒邊聊感情問題的客人。但客人對我卻都是聊人生問題甚至轉業疑惑等，我當時才20歲，其實比客人都年輕，沒太多社會經驗，只能跟他們聊聊天。」
《絕對佔領》男主角蕭鴻來客串《保留席位》，與黃丞邦有對手戲，現實中蕭鴻與黃丞邦也是有共同運動興趣的好朋友，蕭鴻近況是投入新戲拍攝中，為了新角色正在瘦身，減脂6周暴瘦4公斤，不能持續健身讓好動的他直呼難受，蕭鴻說：「我很開心有這麼好的機會，為了有挑戰性的角色我給自己壓力很大，完全投入新戲中。」
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