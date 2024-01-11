許智傑正妹女兒「鳳山陳庭妮」現身催票　網狂喊岳父

鳳山選戰新嬌點，民進黨立委許智傑女兒在最後兩天，陪同父親拜票，化身最佳助選員，擔任麥克風手的角色，積極為父親許智傑拉票。網友發文尋人，立刻被刷一排愛心，許智傑女兒更被眼尖網友發現神似藝人陳庭妮，網友紛紛封許智傑為「國民岳父」。
記者鄭婷襄／高雄報導
近期鳳山多了個「女聲」加入立委選戰，其實就是許智傑女兒，甫畢業就投入父親的選戰，陪同許智傑走遍大街小巷，甜美的聲音、亮眼的外型，立刻成為眾所矚目的焦點，民眾經常都會詢問旁邊這位美女是誰，而且她精通華、台、英語3種語言，不論接待海外台僑助選團、市場跟婆婆媽媽台語問候、宣傳車上慷慨激昂的拉票，通通都難不倒她。網友更是刷一排跪求IG，有網友留言、「這是陳庭妮了吧」。
許智傑女兒在今日出發車掃前，上前給父親一個大擁抱，並拿出一個相框，裡頭有兩張25年前的照片，一張是許智傑女兒3歲時的照片，那年也是許智傑投入鳳山政壇的第一年；另一張照片中還有去年離開的阿嬤，兩人也相互提醒要永遠記得阿嬤說過的話，「做人要好心、要認真」，場面溫馨。
許智傑哽咽地說，謝謝女兒及家人這段時間的支持，才能讓他順利挺過重重的抹黑；看到照片更提醒他不能忘記從政的初衷及母親的教誨，未來繼續服務鳳山。許智傑也推出最後一波催票文宣，訴求「別讓認真做事的人孤單」，拜託鳳山的好朋友們，一起守護鳳山。
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