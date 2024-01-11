投票日搭車優惠！叫Uber 兩趟8.5折　LINE Taxi 領50元乘車券

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✔️租車：1月12日至1月14日，租車輸入「回家投票」領租車券 50 元1張。
✔️機場接送：即日起至1月31日，輸入「飛龍在天」領機場接送專屬 100元2張，輸入「飛向龍年」領即時接機專屬 200元1張，精選 4-6人座大車，即時/預約叫車都可。
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