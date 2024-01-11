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投票日搭車優惠！叫Uber 兩趟8.5折　LINE Taxi 領50元乘車券

▲針對1/13投票日，Uber 和 LINE Taxi都有推出乘車優惠。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對1/13投票日，Uber 和 LINE Taxi都有推出乘車優惠。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

本週六（1/13）為2024總統大選、立委選舉的投票日，當天早上8點~下午4點都可以前往戶籍地的投開票所投票，為了避免塞車或是找不到停車位，Uber 和 LINE Taxi都有推出乘車優惠。此外，foodpanda也有1/13一日限定的熊貓超市優惠，輸入【一袋一袋洗】優惠碼可享 7.5 折，最高可折抵 300 元。

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🟡Uber乘車優惠
✔️從今（11）天開始到1月15日，使用 Uber App 在全台高鐵站、指定機場上下車，輸入【挺返鄉投票】即享兩趟 8.5 折乘車優惠，最多單趟折抵上限為100元。

🟡LINE Taxi 乘車、租車、機車接送優惠碼
✔️計程車：1月12日至1月14日，全台小黃、多元計程車、星選科技車等計程車，輸入「2024返鄉投票」領乘車券 25元2張。
✔️租車：1月12日至1月14日，租車輸入「回家投票」領租車券 50 元1張。
✔️機場接送：即日起至1月31日，輸入「飛龍在天」領機場接送專屬 100元2張，輸入「飛向龍年」領即時接機專屬 200元1張，精選 4-6人座大車，即時/預約叫車都可。

▲line taxi (圖/周淑萍攝）
▲LINE Taxi 從1月12日至1月14日，全台小黃、多元計程車、星選科技車等計程車，輸入「2024返鄉投票」領乘車券 25元2張 。（圖／記者周淑萍攝）
🟡foodpanda 優惠
✔️1 月 13 日，pandamart 熊貓超市指定分店消費滿 649 元，輸入優惠碼【一袋一袋洗】享 7.5 折，最高折抵 300 元，每人可用 1 次，數量有限兌完為止。
✔️即日起至 1 月 21 日，美食外送下訂漢堡王「Q 彈海老堡餐」、「雙層田園華鱈魚堡餐」享買 1 送 1，部分分店不適用。
✔️即日起至 1 月 14 日，美食外送下訂必勝客「海鮮、燻雞蘑菇個人比薩獨享餐」享 85 折。
✔️即日起至 1 月 21 日，美食外送下訂星巴克特大杯特選馥郁那堤、經典紅茶那堤第二杯半價，部分分店不適用。

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