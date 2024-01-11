馬英九「信習論」傷選情 趙少康急消毒：馬英九不代表侯友宜
前總統馬英九接受德國之聲專訪稱，兩岸關係要相信中國領導人習近平，對國民黨選情造成影響。國民黨副總統候選人趙少康今（11）日表示，馬的用意是希望兩岸有善意，但就他看來，不能完全相信習近平，也不能完全不相信，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來的總統，馬英九代表他個人，不代表侯友宜、趙少康，也不是未來的政策。
記者余祥／台北報導
趙少康說，馬英九的說法可能有點被斷章取義，要看全文，馬的用意是希望兩岸有善意，畢竟如果兩邊懷疑過來、懷疑過去怎麼談，不過，他認為，不能完全不相信習近平，但也不能完全相信，台灣很小，要很小心，第一要務要保護台灣利益，馬英九是過去總統，侯友宜是未來總統，馬英九代表個人，不代表侯友宜、趙少康，也不是未來政策。
媒體追問是在打臉馬英九嗎？趙少康說，不是打臉，怎麼可能兩人主張、政策完全一樣，侯友宜也說，跟馬英九有些一樣有些不一樣，完全都一樣才奇怪。
至於現在是否在操作棄保，趙少康說，不是棄保，是集中選票，票投侯友宜就等於票投柯文哲，因為柯的政策理念侯友宜都採納了，所以不需要投柯，這樣才可能達成理念，柯文哲是聽不懂，還是故意扭曲，選票集中才有最大效益。