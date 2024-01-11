泰國擬禁娛樂用大麻！違反者最高將關一年　衛生部：草案尚未批准

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崇南說明，他已向泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）分享了國會議員們對新法案的看法，總理秘書處隨後也向衛生部徵詢意見。他宣佈，大麻管控法案的相關起草預計將於下週完成。
新草案若通過，將對娛樂用大麻進行監管。草案中載明大麻和大麻相關產品將僅限於醫療用途，違反規定者將處以高額罰款、最高1年的監禁或兩者兼施，新的立法也將全面禁止大麻提取物和其他大麻產品的廣告和行銷活動。
消息傳出後，泰國旅遊協會立刻提出異議，認為此禁令將嚴重打擊觀光產業。在大麻合法化後，泰國各地出現數千家大麻販賣店，或以大麻相關為主題的商店，例如大麻咖啡館、大麻SPA或大麻餐廳，甚至成為吸引各國遊客來訪的主要原因之一。
支持大麻合法化的曼谷企業家喬帕卡（Kitty Chopaka）認為泰國政府時常出爾反爾，因此對政策急轉彎並不感到意外。她說：「無論即將頒布的大麻法規會發生什麼，現在將大麻重新歸類為麻醉品，已經太晚了。」
大麻業者則對此草案嚴正抗議，認為政府會損失數十億美元的產業利潤，以及剝奪數以萬計的工作機會，包括農民、商店店員到中小企業主。大麻業者更指出，政府並未說明，到底該如何清楚劃分醫療和娛樂用大麻，不應任意禁止。
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