民進黨要選得好　管碧玲：越能阻止中國的鷹派路線

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管碧玲表示，台灣當然是在守護和平這邊，不能成為印度太平洋和平防線的破口、不能變成製造不穩定的那一邊；民進黨執政以來，持續走在對的路上，希望大家繼續支持賴清德、蕭美琴，與民進黨提名的區域及不分區立委，選對的人才能繼續走對的路。
管碧玲進一步表示，各國內部都有鷹派、也有鴿派，中國社會也是。這次選舉如果大家給民進黨很大的支持，中國內部的鴿派才有機會說話，才能告訴習近平，走鷹派的路，只會讓台灣人民反感，如此才能讓鷹派的力量慢慢變小；相反的，如果民進黨選得不好，等於鼓勵中國內部的鷹派，讓他們覺得對台灣就是要更強硬，那麼中國內部的溫和派，會越來越沒有力量，也將鼓舞中國在國際上更強勢的衝突政策。
管碧玲強調，台灣不僅在地理上鎮守中國對海權布局的扼口，也是中國社會制度的對照，台灣民主化以來的每一次選舉投票，一點一滴地對中國乃至全球產生影響。過去八年蔡英文總統掌舵走正確的路，已讓世界和平陣營看到台灣的關鍵角色，2024的抉擇，更應該用壓倒性的勝選，讓習近平知道台灣人用選票，拒絕中國對台灣與對世界的霸權，讓中國的戰狼鷹派也必須走正確的路。
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