乘客突開機艙門摔出飛機！又是波音飛機出事 加航班機延誤6小時
近期全球飛安議題特別受到關注，先是日本羽田機場發生兩機在跑道上擦撞的意外，接著美國阿拉斯加航空又發生「門塞」在高空脫落的意外，讓波音737 Max 9客機遭到美國聯邦航空管理局（FAA）停飛。而加拿大航空（Air Canada）日前也發生一起乘客打開艙門摔出飛機的意外，導致班機延誤6小時，且出事的又是波音的飛機，不過目前詳情仍在調查中。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這起意外發生在1月8日，當時一架編號AC056的波音777班機正要從多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）飛往杜拜，一位男子登機後，卻沒有前往自己飛機票所劃的位置，而是直接走向一扇機艙門，打開門後整個人摔出機外。
幸好當時班機還停在登機口前，男子只是摔到跑道上，送醫後並無大礙。不過經此意外，班機延誤了6小時才起飛，當時機上載有319位乘客的行程全被耽誤。
加拿大航空表示，正在調查整起意外的經過，但目前確定男子在登機時的表現很正常，一切都符合程序，不知為何上機後會做出打開機艙門的動作。男子當天就遭到警方逮捕，要進一步釐清他犯案的動機。