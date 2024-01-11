羅致政陷不雅片風波 妻子哽咽力挺「坦蕩蕩不怕抹黑！」
尋求連任的民進黨立委羅致政近來身陷不雅片與錄音外流疑雲，在選戰進入倒數階段恐影響選情，羅致政今（11）日於臉書貼出妻子陳亮吟對支持者喊話影片，提及丈夫要從政時，自己與婆婆都很反對，但後來聽到有學生家長感謝丈夫爭取經費翻新廁所，她才深知為來生活中充滿政治，對於近來選戰紛擾，她相信邪不勝正，坐的正、行的正，「我們坦蕩蕩、不怕抹黑。」
記者陳威叡／台北報導
羅致政今日於臉書貼出影片，影片為妻子陳亮吟向支持者透露丈夫從政以來的心路歷程，羅當初從政時候自己跟婆婆都反對，誰會希望老公出來選舉，又辛苦又被抹黑，羅當時是東吳大學的教授，也教出很多優秀學生，但卻感慨教了幾十年的書，一堂課了不起50幾個學生，蔡英文參選新北市長時，羅擔任發言人，蔡英文鼓勵羅「一個對的政策可以改變很多人生活。」
陳亮吟表示，認識丈夫之前自己對政治無感，以前就是一直出唱片，誰當總統跟立委有什麼影響，後來觀念慢慢被改變，曾經有有學生家長來感謝羅，向中央爭取經費翻新國小廁所，讓廁所不再又臭又髒，女兒非常開心，她才深知對的政策可以真正幫助到別人，原來生活中充滿政治。
對於近來紛擾，陳亮吟說，這幾天影片被造謠被抹黑，在地方做了8年努力，為何要被一支造假影片莫名奇妙抹黑？相信支持者是有智慧的，也坦言參與選舉的家人心臟都要很大顆，自己心臟其實不大顆但必須忍受這些，她相信邪不勝正，坐的正、行的正，「我們坦蕩蕩、不怕抹黑。」
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