「換好師傅！」藍最美發言人揭最新CF幕後秘辛　年輕團隊最後一搏

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楊智伃說，他們用創意、用廣告對話的方式來重申理念跟訴求，其實在國外，很多競品品牌通過廣告相互碰撞，進而與受眾溝通早就行之有年，尊重對手，借力使力的方式讓我們價值理念能夠更大幅度擴散。思考這個廣告的初衷很簡單，鎖定非常有生活氣息的修車廠，很多普通青年的生活並不是汽車廣告，日常生活裡沒有這麼多濾鏡可以躲藏，更沒有這麼多文青台詞讓我們讀稿。生存在社會裡，是要誠實面對很多實際需要解決的問題。
楊智伃指出，如果車子代表國家，那麽代表民進黨執政這八年，這台車真的急需保養跟維修。如果手握方向盤代表國家的領導人，那在蔡英文跟賴清德的路上，讓台灣搖搖欲墜，看不見未來跟希望。因此畫面上，他們不大撒幣入棚內拍、不做矯情的文青台詞，用最大的創意、最好的腳本、最簡單的場景、最快速的時間產出作品，期待能用最大的效益來表達人民的不安全與訴求。
楊智伃說，他們的主軸是「國家機器被玩壞？換好師傅，才有未來！」，具有兩個諧音梗，「國家機器動得太厲害」，是這八年所有人的心聲。「好」與「侯」同時也是一個梗，只有侯友宜這樣的好師傅，才能修補國家。國民黨政治工作者與民眾站在一起，都是悶頭苦幹、用專業跟認真努力來守護、整修這台車。
關於這次影片的選角，楊智伃說，他們找了不分區名單的在地戰力與專業實力代表，謝龍介與柯志恩，他們彼此熟悉，具有幽默感，搭配起來十分自然。他們認真對待修車這個主題，每一句台詞都是跟專業的師傅請教、融合這八年來才政府的失能，例如和尚頭鎖壞失去控制方向、沒電也不知換電瓶代表能源政策的缺失.....等等，因為我們相信專業治理才能讓社會更好。
楊智伃說，影片中還有很多的對話也希望大家能細細品嚐，不管是「在海邊」、「大路不走走遠路」、「大家往前走他們走回頭路」、「裝漂亮裡面都是鬼」等等，藉由謝龍介跟柯志恩看似平常的對談，帶出淡淡的無奈與擔憂，更希望能講出大家心裡面的真實感受。
楊智伃強調，國民黨是一個大家庭、是一個大團隊，也正是因為有團隊才有侯友宜、才有趙少康，而非像民進黨一樣，一人緊握方向盤就能獨裁決定所有人的方向。這部影片能夠順利發布，是國民黨年輕團隊的共同努力，在最短的時間用最高的效率以及創意，來趕工發布，其實在決定執行時還是有很多的猶豫，擔心時間不夠擔心效果不好，但也很感謝朱立倫主席大力支援、放手給我們信心，要我們一定要做出這支廣告片。
楊智伃說，這支影片除了主軸表達的訴求「換好師傅，才有未來！」，製作過程同時也彰顯國民黨的改變，他們跟得上時事、有創意、年輕人有空間發揮、更尊重影像美學的技術專業支持。希望大家能看見國民黨的團結、改變以及改革，最後一刻，希望大家能相信國民黨的改革、國民黨的專業、國民黨才是做能帶領國家前往更好未來的團隊！