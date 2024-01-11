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坦言投票前有點緊張　蔡英文：賴蕭將助苗栗、南投發展後發先至

▲蔡英文今天連跑南投兩家廟宇，拉抬候選人蔡培慧、蔡銘軒選情。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.11）
▲蔡英文今天連跑南投兩家廟宇，拉抬候選人蔡培慧、蔡銘軒選情。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.11）

記者顏幸如／南投報導

選舉倒數2天，總統蔡英文今天下午連續跑南投縣兩間廟宇，拉抬民進黨立委候選人蔡培慧、蔡銘軒選情。她坦言快投票了有點緊張，希望自己做的事都能延續下去。她致詞時特別提到苗栗，強調未來若賴蕭配當選，台灣發展比較慢的地方例如苗栗、南投，會持續加強建設，讓這些地方能後發先至。

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前苗栗縣長徐耀昌昨晚在臉書發文，指國民黨籍前總統馬英九執政時放生苗栗，反倒是民進黨政府力挺苗栗、免除一些建設配合款，讓縣府財政逐漸改善，引發討論。

蔡英文今（11）日下午連跑南投永豐宮、草屯敦和宮參拜，她致詞時指出，當年她還是菜鳥主席時，蔡銘軒是她推動的「民主小草」成員，一路從鎮民代表努力到今天成為立委候選人。黨主席時期她很常到草屯，對南投印象就是假日很容易塞車，因此當上總統後，很希望南投有個開始轉變的機會。

▲蔡英文拉著蔡培慧的手喊凍蒜，支持者開心比二號手勢。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.11）
▲蔡英文拉著蔡培慧的手喊凍蒜，支持者開心比二號手勢。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.11）
蔡英文說，她任內準備好福利預算，已進入執行階段，交通建設也開始做了，希望未來接棒者能繼續把南投對外交通做好，成為很容易到達的地方，進一步帶動南投產業往前推，成為新的產業聚集地。

她強調台灣有一段時間的建設是停下來的，她上任後積極推動基礎建設，有些發展比較慢的地方，例如苗栗、南投正在加強建設，「都是最新的東西」，就是要讓這些地方能夠後發先至。

蔡英文舉例中興新村，指好幾任總統都想活化使用，直到蔡培慧當中辦執行長才真正動起來，有文創、有工研院，還有大學進駐，未來賴蕭接棒，中興新村將成為帶動南投發展的引擎。她強調南投好山好水，不發展起來真的很可惜，只要好好規劃，南投很有機會。

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