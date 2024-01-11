打造都市綠意天際線 精銳三社區入圍都市空間設計大獎
由台中市政府舉辦的第十一屆台中市都市空間設計大獎，日前公布11個入圍社區名單，精銳建設包辦3個，分別是「精銳Garden One」、「精銳臻未來」入圍宜居建築設計獎，「精銳FUN未來」入圍建築空間獎，成績亮眼，堪稱年度最大贏家，19日公布成績並頒獎。
記者金武鳯/台中報導
一直以低密度、大基地、大花園為推案標配的精銳建設，在第11屆台中市都市空間設計大獎中，不僅是大贏家，更值得一提的是，今年首次舉辦的「宜居建築設計獎」入圍名單中，「精銳Garden One」是宜居建築法案的首件申請建案，社區已於去年落成，不僅深度演繹宜居陽台的特色與質感，更以社區內擁有一座森林與湖泊而聲名大噪，成就了「宜居建築法案首件申請案，入圍首屆宜居建築設計獎」佳話。
今年台中市都市空間設計大獎獎項共有「年度空間設計首獎」、「建築空間獎」、「公共環境空間獎」、「宜居建築設計獎」、「小場域建築空間獎」、「評審特別獎」等六項，本屆吸引106件作品報名，最終入圍作品的21件中，11件為品牌建商的個案，以精銳建設入圍3案成績最亮眼，其他入圍建商還有包含龍寶、陸府、新業等品牌建商。
「精銳Garden One」展現讓住戶擁有一座可以種樹造景、創造生活情境的私家大陽台，「精銳臻未來」則將原本陽台空間搭配垂直綠化設施，將立體綠化推向更高層次，陽台錯落設計搭配旱溪，豐富都市河岸景觀，「精銳FUN未來」外觀運用音樂律動的概念，柔化建築與街道的關係，也豐富都市天際線的變化，三個社區都別具特色。
精銳建設指出，在人與自然永續發展的議題中，建築扮演重要的角色，全球先進國家均為減碳、綠化等課題努力，感謝台中市政府大力推動宜居建築，帶領建築業界精進，未來會持續發揚品牌精神「綠意奢華」，規劃出對都市空間友善的人文、生態、社區永續的空間。