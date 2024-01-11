中大壢中學生CPR救人 張靖綸：不想錯失任何挽救他人的機會！
昨（10）日傍晚中壢火車站南下月台，一名長者突然暈厥倒下，一旁的中央大學附屬中壢高中學生張靖綸同學見狀，立即上前協助施作CPR，成功救回一條寶貴的生命。曾遭遇失去親人之痛的張靖綸說，「不想錯失任何挽救他人生命的機會！」因此亳不遲疑出手救援。中大壢中師長們非常讚許張靖綸同學的善行義舉，校長李世峰特公開表揚肯定。
記者李春台／桃園報導
張靖綸表示，這是他第一次臨場遇到患者，在他眼前失去呼吸心跳，當時情況緊急，具有CPR執照的他，見到有患者倒下，立即出手協助，在鐵路警察與站務員的協助下，由他按標準作業程序施作CPR，之後再實施AED，病患當下恢復了呼吸心跳，直到救護人員趕到，將病患送到醫院。此舉讓他對救人更有信心，也感謝站長、鐵路警察和警消人員的即時伸出援手。
張靖綸在國中時曾對自己的爺爺實施急救，很遺憾最終沒有救回來，這件事情一直是他心中最大的痛。救人是對爺爺的承諾、長久的人生目標。因為生命無價，不想再有遺憾。他說：「對我來說，把病患救回來，就是告慰爺爺在天之靈最好的獎勵！」
張靖綸認真學習各種急救知識與實作練習，並在年齡限制許可下考取急救執照。進入壢中之後，召募對急救有興趣的同學成立救護隊，利用課餘進行各種急救課程訓練，並積極到校外考照，取得EMT緊急救護技術員資格。並在運動會、體育賽事和學校大型活動中，擔任健康中心的輔助工作，盡自己的心力去協助他人，發揮作用。
張靖綸目前是壢中救護隊的成員，中大壢中師長們對他的義勇行為非常讚許，中大壢中校長李世峰特公開表揚，並邀請家長會長余斌全、輔導會長劉秋梅及壢崗文教基金會楊文達董事長，頒贈壹萬元獎勵金，充實急救設備，並表達對張靖綸及救護隊的肯定和鼓勵！