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丹妮婊姐美國登記結婚！甜嫁3年黑人男友　爸爸第一反應超爆笑

▲丹妮婊姐今日在Podcast上宣布結婚喜訊，表示自己在美國登記結婚，對方是穩定交往3年多的黑人男友。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）
▲丹妮婊姐今日在Podcast上宣布結婚喜訊，表示自己在美國登記結婚，對方是穩定交往3年多的黑人男友。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

記者賴禹妡／綜合報導

知名網紅丹妮婊姐與黑人男友穩定交往3年多，前陣子還飛到美國陪男方過聖誕節，沒想到今（11）日，她就在Podcast上驚喜宣布，自己已經在美國登記結婚，更強調「我沒有在開玩笑，這一切都太突然，連自己都無法消化！」她還透露，結婚消息上傳到家庭群組後，爸爸一直已讀不回，只貼出愛犬的照片，讓她哭笑不得喊：「我要結婚，我爸完全沒有任何反應！」 

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丹妮婊姐今日在Podcast上宣布結婚喜訊，她表示男友在2個禮拜前向她求婚，兩人目前已經在美國登記結婚，「我沒有在開玩笑，這一切都太突然，連自己都無法消化」。 

丹妮婊姐透露，她原先是想說來日方長，可以等回到台灣再準備申請結婚，但好友提醒「這次一定要登記」，因為美國異國婚姻簽證系統相當複雜，若回台才處理，恐怕要3年後才結得了婚。 

▲丹妮婊姐今日在Podcast上宣布結婚喜訊，表示自己在美國登記結婚，對方是穩定交往3年多的黑人男友。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）
▲丹妮婊姐前陣子才飛到美國陪男友過聖誕節，今日就在Podcast上驚喜宣布，已經在美國和男友登記結婚。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）
丹妮婊姐也分享，她被求婚之後，其實一直不敢和家人說，先請妹妹到家庭群組公布，沒想到媽媽得知後勃然大怒，平時就不愛回訊息的爸爸，則是維持已讀不回的個性，直到一個小時後才在群組上貼出愛犬照片，讓她哭笑不得直呼：「我要結婚，我爸完全沒有任何反應！」 

丹妮婊姐坦言，到現在還是有點無法接受，自己已經成為人妻的事實，「我覺得非常不可思議，明明只是來過個聖誕節，怎麼就結了婚」。她表示，明明周遭一堆女生朋友想結婚，但另一伴不求婚，反倒是她沒有結婚想法的人，突然就完成了終生大事，「莫名其妙就結婚了」。 

▲丹妮婊姐今日在Podcast上宣布結婚喜訊，表示自己在美國登記結婚，對方是穩定交往3年多的黑人男友。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）
▲丹妮婊姐曾在IG上甜蜜曬出，男友跨海送的示愛花束。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

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