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堂本剛14歲開始緋聞連載！深田恭子、千年一遇美女11位都是女主角

▲日本「SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所）」男團「KinKi Kids」堂本剛（右）、「桃色幸運草Z」百田夏菜子結婚。（圖／堂本剛X、百田夏菜子IG）
▲日本「SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所）」男團「KinKi Kids」堂本剛（右）、「桃色幸運草Z」百田夏菜子結婚。（圖／堂本剛X、百田夏菜子IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本「SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團KinKi Kids成員堂本剛今（11）日跟桃色幸運草Z成員百田夏菜子宣布結婚，相差15歲的婚姻收到全網祝福。堂本剛成為人夫，過往情史也被掀底，他早在14歲情竇初開，幾乎年年都有緋聞對象，從素人到深田恭子、「千年一遇美少女」橋本環奈都有，人數高達11人，緋聞連載到2023年中斷，最後情定百田夏菜子，堂本剛不再是「誰誰誰的緋聞男友」，正式成為百田夏菜子的老公。

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堂本剛今年44歲，在1991年11歲時加入傑尼斯，1993年與堂本光一組成小傑尼斯組合KinKi Kids，團體於1997年正式出道；他也曾是傑尼斯旗下J-FRIENDS、Toraji･Haiji兩團的成員之一。

▲山口紗彌加曾跟堂本剛曾跟熱戀，戀情見光死。（圖／FLaMme官網）
▲山口紗彌加曾跟堂本剛熱戀，戀情見光死。（圖／FLaMme官網）
14歲的堂本剛2009年被周刊爆出祕戀演員山口紗彌加，時間長達5年，據悉2人是高中同學，高一郊遊談心後對彼此有好感，高三以結婚為前提開始交往，彼此都見過父母；消息曝光震怒傑尼斯，傑尼斯甚至施壓媒體「不准再刊登2人的新聞」，並約談堂本剛要求他跟女生分手，堂本剛不敢違背公司命令，加上KinKi Kids事業剛起步，堂本剛態度從此變的消極軟弱，他們最終分手收場。

▲友坂理（右）惠因《金田一少年之事件簿》結緣堂本剛。（圖／金田一劇照）
▲友坂理惠（右）因《金田一少年之事件簿》結緣堂本剛。（圖／金田一劇照）
堂本剛16歲時主演《金田一少年之事件簿》電視劇和電影，他因系列作品爆紅，同時傳出他跟飾演「七瀨美雪」的友坂理惠交往，但因為沒有實質證據，2人緋聞成了永遠的謠言。

18歲時，堂本剛拍攝《金田一少年之事件簿：上海魚人傳說》認識水川麻美，2人後續再合作電視劇《33分偵探》，關係因此變得親密，要好到連導演福田雄一都誤會，以為他們要結婚，但他們毫無疑問只是好朋友。

▲水川麻美曾跟堂本剛傳緋聞。（圖／水川麻美IG）
▲水川麻美曾跟堂本剛傳緋聞。（圖／水川麻美IG）
1999年堂本剛成年20歲，跟女神深田恭子主演電視劇《to Heart世紀末戀愛預言》，2人因戲結緣，深田恭子當年還表示「有單戀的對象」，外傳對方就是堂本剛，但答案始終是謎；6年後深田恭子在KinKi Kids的節目跟堂本剛告白，但2人後續不了了之，深田恭子終究也只是堂本剛未經證實的緋聞女友之一。

▲深田恭子傳擁有男友杉本宏之價值數十億日圓的股票，男方竟回應「我已經報恩了！」疑暗示兩人已分手。（圖／翻攝深田恭子IG）
▲深田恭子也是堂本剛「緋聞連載」的女主角之一。（圖／深田恭子IG）
2004年25歲的堂本剛，傳出跟理髮師交往，該女是堂本剛著名的粉絲，但女方已經離世，消息真假不得而知。到了2006年，堂本剛傳出跟濱崎步交往，消息來源為匿名留言板，上面寫到一名足球員介紹濱崎步給堂本剛認識，2人互相有好感進而約會，但濱崎步最後選擇跟長瀨智也交往，與堂本剛的戀情因此告吹，不過這一切僅是謠傳，雙方都未出面證實。

▲濱崎步傳出當年選擇長瀨智也不要堂本剛。（圖／濱崎步IG）
▲濱崎步傳出當年選擇長瀨智也不要堂本剛。（圖／濱崎步IG）
到了2007年，堂本剛的戀情「持續成長」，這次換成他跟模特兒高垣麗子熱戀，他們的戀情在業界也是「公開的祕密」，但戀情僅維持2年分手。時間來到2010年，堂本剛傳出跟AKB48、NMB48的前成員梅田彩佳戀愛ING，2人是在KinKi Kids的節目《堂本兄弟》上認識，當時堂本剛在遊戲環節把票投給梅田彩佳，因而傳出戀愛消息。

▲高垣麗子曾跟堂本剛傳出緋聞。（圖／INCENT GROUP官網）
▲高垣麗子曾跟堂本剛傳出緋聞。（圖／INCENT GROUP官網）
2011年，身高173公分的模特兒菊池亞希子被發現常出沒堂本剛的家鄉奈良市，堂本剛也傳出經常跟高個女孩吃飯。據悉他們是拍攝雜誌《PS》認識，堂本剛也曾表示：「我是人生中，第一次可以與女性自然對話。」加上他們都配戴情侶戒，也都有藝術品味，交往消息甚囂塵上。

▲堂本剛曾一度很欣賞菊池亞希子。（圖／Ten Carat官網）
▲堂本剛曾一度很欣賞菊池亞希子。（圖／Ten Carat官網）
堂本剛曾於2013年跟川口春奈主演電影《天魔先生來了》，2人卻在2022年爆出戀情，外傳他們是下戲後至今保持良好關係、互動不斷，加上川口春奈甚至參加過KinKi Kids的演出，一張合照引起討論。同年跟堂本剛傳出緋聞的還有「千年一遇美少女」橋本環奈，消息是從一條Twitter分享文引起，粉絲懷疑2人佩戴情侶戒指，但該則貼文最後被刪除，謠言連證實都很困難。

2023年，堂本剛的私生活終於有了平靜，一位緋聞對象都沒有；直到2024年1月11日宣布結婚，老婆是團體「桃色幸運草Z」的隊長百田夏菜子，堂本剛終於不用再年年被傳緋聞。

▲▼川口春奈（上）跟橋本環奈都曾被傳出跟堂本剛鬧緋聞。（圖／堂本剛IG、橋本環奈X）
▲▼川口春奈（上圖左）跟橋本環奈都曾被傳出跟堂本剛有一段情。（圖／堂本剛IG、橋本環奈X）
（圖／翻攝自推特）
 
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