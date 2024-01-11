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realme 12 Pro亮相載潛望長焦鏡　大感光元件碾壓iPhone 15 Pro

▲realme邀請國際名錶設計大師Ollivier Savéo合作，打造奢華精品名錶設計氛圍。（圖／官方提供）
▲realme邀請國際名錶設計大師Ollivier Savéo合作，打造奢華精品名錶設計氛圍。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

realme於今（11）日透露 realme 12 Pro系列相關設計。據realme表示，realme 12 Pro系列作為品牌再造後的首款越級之作，因此重新定義中高階手機攝影標準，配置潛望式長焦鏡頭，其中感光元件尺寸是同級最大的1/2吋，相較於 iPhone 15 Pro的長焦感光元件，更是大上了2倍以上，對於長焦夜拍能力會有很大的進化。提供6倍無損變焦，最高120倍的數位變焦。設計的部分，與曾和瑞士著名名錶品牌包括勞力士、羅杰杜彼、伯爵的國際名錶設計大師Ollivier Savéo合作，期望將質感往上推升。但目前尚未公開售價和上市日，台灣部分，官方表示，目前正積極規劃引進事宜。

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據Canalys預測，2024年全球智慧手機市場出貨量有望恢復增長達11.7億部。隨著全球市場出現回暖，realme更明確三大核心產品線定位，圍繞「性能、影像、設計」三大方向進行技術創新，期望未來五年目標覆蓋全球百大市場。於今（11）日發表公開 realme 12 Pro系列。

▲realme 12 Pro系列搭載旗艦潛望長焦感光元件，帶來同價位帶中最強的長焦望遠效果。（圖／官方提供）
▲realme 12 Pro系列搭載旗艦潛望長焦感光元件，帶來同價位帶中最強的長焦望遠效果。（圖／官方提供）
realme研究指出，相較2倍變焦，年輕用戶更喜歡3倍或以上的變焦效果，為兼顧輕薄和變焦效果，潛望長焦鏡頭是唯一可行的選擇， realme 把旗艦獨有的潛望長焦技術下放至realme 12 Pro系列，使用與realme GT5 Pro相同的長焦影像系統，整合光學硬體、晶片處理能力和影像演算法。

realme 12 Pro系列搭載OV64B旗艦潛望長焦感光元件，感光元件尺寸是同級最大的1/2吋，更是iPhone 15 Pro長焦感光元件的2倍以上；憑藉更大的光圈和進光量，realme 12 Pro系列的長焦鏡頭感光度達iPhone 15 Pro近三倍。

▲realme 12 Pro系列搭載旗艦潛望長焦鏡頭，重新定義中高階手機攝影標準。（圖／官方提供）
▲realme 12 Pro系列搭載旗艦潛望長焦鏡頭，重新定義中高階手機攝影標準。（圖／官方提供）
配備 3X 人像模式和 71 mm黃金人像焦段，營造出自然的淺景深，另有，最高120倍的數位變焦，帶來同價位帶中最強的長焦望遠效果。主鏡頭搭載SONY IMX890 OIS旗艦感光元件，全面提升夜間拍照能力，潛望長焦鏡頭與超廣角鏡頭，提供0.6倍、1倍、2倍、3倍、6倍的無損變焦攝影。realme與高通合作推出MasterShot演算法增強影像處理能力，讓realme 12 Pro能處理RAW檔影像。

這次realme與國際名錶設計大師Ollivier Savéo合作，為realme 12 Pro系列打造精品名錶設計，Ollivier Savéo 以在精品手錶和珠寶集團中的領導地位而聞名，曾與瑞士著名名錶品牌合作，包括勞力士、羅杰杜彼、伯爵等。台灣目前尚未公布相關的上市資訊。

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