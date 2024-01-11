王菲女兒爆祕婚女導演！竇靖童悄來台吃壽司 無名指戴戒指引關注
天后王菲與首任丈夫竇唯的27歲女兒竇靖童，雖然歌聲與母親如出一轍，但冷酷帥氣的中性外表，被爆性向成謎，甚至傳出與影后周迅過從甚密，她去年與年長12歲的電影女導演李孟橋走得很近，竟傳出祕戀結婚，當事人對外否認才讓事件落幕。但最近竇靖童在IG上傳影片，又被抓包左右手無名指都帶有戒指，讓同性婚姻一事再度引起熱議。
記者江芷稜／綜合報導
竇靖童2021年首度進軍大銀幕，與中國女導演李孟橋合作電影《只是一次偶然的旅行》、《她的生存之道》，關係變得緊密，竇靖童去年分享慶生照時，無名指上帶著戒指，情人節當天，李孟橋則曬出了竇靖童的愛貓，似乎是一起過了情人節，曖昧氛圍相當濃厚，被網友推測出雙方戀愛中，更有網路消息瘋傳2人已在國外祕密完婚。
不過，雙方事後都否認祕婚，李孟橋表示「只是謠言」，彼此純粹是合作關係。但最近竇靖童在IG限時動態上傳一支影片，是她和友人一起在旋轉壽司店，將盤子丟進回收孔的動態，網友發現地點疑似是台灣的藏壽司，應是私下來台行程，但她左右無名指上都戴了戒指，令人好奇是否結婚，引來網友無限聯想。
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