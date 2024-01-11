對手放黑函忍無可忍　呂玉玲今赴桃檢控告劉仁照

2024立委選舉進入倒數，桃園市第五選區國民黨立委候選人呂玉玲，在前縣長吳志揚以及律師陪同下，今（11）日上午到桃園地檢署按鈴申告對手民進黨立委候選人劉仁照。呂玉玲指出，民進黨桃園市議會黨團與市議員劉仁照近期四處發放黑函，質疑其競選總部文宣小物指甲剪組超過30元價格，汙衊她在立院阻擋國防預算。呂玉玲指出，本案雖早已出示採購單據闢謠，但對手依然四處發放黑函，忍無可忍下赴桃檢按鈴提告，涉嫌誹謗與意圖使人不當選，將循司法途徑捍衛自身清白。
記者李春台／桃園報導
呂玉玲受訪表示，對手陣營屢次以指甲剪組涉及賄選大做文章，但此案早在第一時間就已出示採購單據自清，指甲剪套組文宣小物總計採購一萬份，一份單價是28.73元新台幣，並未違反法務部2001年函釋，候選人不得發放價值超過30元文宣小物之規定，但對手劉仁照刻意誤導，事實上在網路購買相同品項，單價約12元到29元。
呂玉玲強調，選戰開始至今，競爭對手處心積慮用潑髒水方式影響選情，用看板、文宣、布條手段抹黑抹紅，還汙衊她阻擋國防預算，現在還質疑她賄選，明明都她都做過相關說明，對手仍然執意發放黑函，用莫須有指控來帶風向，不但無法爭取鄉親認可，也是低估平鎮、龍潭選民智慧。呼籲鄉親睜大眼睛，不要以訛傳訛，協助發放黑函，成為壞蛋幫兇，她已依法提出告訴以捍衛自身的清白。
對此，劉仁照則回應表示，呂玉玲贈送的美容指甲剪組在網路找到市價遠大於30元，呂玉玲陣營提出進價28元多，但發票內容不清不楚，且應以用市價定調是否涉嫌賄選？至於呂還質疑他以看板抹黑，劉仁照反問，呂玉玲兒子不是市議員？丈夫不是曾任平鎮市長、市議員嗎？痛批呂玉玲，到底是哪一點抹黑她？
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