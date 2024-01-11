影／高嘉瑜市場掃街　遇李彥秀母痛斥「肖查某被人打到哭！」

九二共識走到底、台灣變香港　賴清德：投侯友宜就等於投馬英九

▲賴清德在台中造勢晚會，指總統選舉投給侯友宜就等於投給馬英九。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）
▲賴清德在台中造勢晚會，指總統選舉投給侯友宜就等於投給馬英九。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）

記者顏幸如／台中報導

前總統馬英九「兩岸關係必須相信習近平」的話題發燒，民進黨總統候選人賴清德今晚在台中造勢大會中強調，歷史已翻開新的一頁，馬英九的主張和時代已經過去，「九二共識走到底，台灣就跟香港一樣」。他指「投給侯友宜就等於投給馬英九」，呼籲大家用手中一票向馬英九說「你錯了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨黃金週造勢今（11）日晚間在台中市舉行，主辦單位宣布現場湧進5萬人，群眾情緒激昂。賴清德演講時指出，前總統馬英九接受《德國之聲》專訪時，表示就兩岸關係而言要相信中國國家主席習近平，訪談中還多次強調台灣要回到九二共識，

賴清德說「我們對和平要有理想，但不能有幻想；和平要靠實力，不是靠侵略者的善意」。馬英九的主張和時代已經過去，歷史已經翻開新的一頁，這也是為什麼他在選舉中提出「和平4大支柱行動方案」的原因，強調台灣要強化國防、經濟力量，與民主陣營肩並肩站在一起、維護印太和平穩定。

▲蔡英文率立委候選人們向大家拜票，強調民進黨在台中一定要贏。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）
▲蔡英文率立委候選人們向大家拜票，強調民進黨在台中一定要贏。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）
賴清德說，馬英九刻意忽略，他和國民黨總統候選人侯友宜主張的九二共識，已經被習近平多次公開定調為「一個中國原則」、「一國兩制的台灣方案」，也就是說，「九二共識走到底，台灣就跟香港一樣了」，這絕對不是台灣人民要走的一條路。

賴清德強調，台灣要堅定走向世界、迎向未來，而不是走回頭路被鎖進中國、向極權主義再次低頭，後天的選舉如果投給侯友宜，就等於投給馬英九，呼籲選民用手中一票跟馬英九說「你錯了！」

▲蔡英文數度被「我愛你」的喊聲打斷演講，把她逗笑了。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）
▲蔡英文數度被「我愛你」的喊聲打斷演講，把她逗笑了。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.11）
總統蔡英文演講時，不斷有人喊「我愛你」，她笑著回應「你們不要搞錯！我不是候選人耶！你們要更愛他們好不好？」她表示所謂蔡英文路線，就是沈著穩健令人信賴、走向全世界。

蔡英文講了3次這次選舉「中台灣是關鍵中的關鍵」，強調民進黨在中台灣一定要贏，只要中台灣8席全上，國會一定過半，賴蕭就有後盾，並說「國會沒過半，進步會剩一半，走向世界的速度也會變慢」，拜託台中人發揮關鍵的力量出來投票，把台中守住。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

馬英九「信習論」傷選情　趙少康急消毒：馬英九不代表侯友宜

馬英九稱要相信習近平　賴清德喊：馬時代已過、對和平不能幻想

跟馬英九不一樣！侯友宜二度強調：我任內不會觸及統一問題

馬英九稱兩岸關係相信習近平　賴競辦：為何不信賴台灣？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選