九二共識走到底、台灣變香港　賴清德：投侯友宜就等於投馬英九

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賴清德說「我們對和平要有理想，但不能有幻想；和平要靠實力，不是靠侵略者的善意」。馬英九的主張和時代已經過去，歷史已經翻開新的一頁，這也是為什麼他在選舉中提出「和平4大支柱行動方案」的原因，強調台灣要強化國防、經濟力量，與民主陣營肩並肩站在一起、維護印太和平穩定。
賴清德說，馬英九刻意忽略，他和國民黨總統候選人侯友宜主張的九二共識，已經被習近平多次公開定調為「一個中國原則」、「一國兩制的台灣方案」，也就是說，「九二共識走到底，台灣就跟香港一樣了」，這絕對不是台灣人民要走的一條路。
賴清德強調，台灣要堅定走向世界、迎向未來，而不是走回頭路被鎖進中國、向極權主義再次低頭，後天的選舉如果投給侯友宜，就等於投給馬英九，呼籲選民用手中一票跟馬英九說「你錯了！」
總統蔡英文演講時，不斷有人喊「我愛你」，她笑著回應「你們不要搞錯！我不是候選人耶！你們要更愛他們好不好？」她表示所謂蔡英文路線，就是沈著穩健令人信賴、走向全世界。
蔡英文講了3次這次選舉「中台灣是關鍵中的關鍵」，強調民進黨在中台灣一定要贏，只要中台灣8席全上，國會一定過半，賴蕭就有後盾，並說「國會沒過半，進步會剩一半，走向世界的速度也會變慢」，拜託台中人發揮關鍵的力量出來投票，把台中守住。
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