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畫家葉時昌70回眸畫展 當東方遇到西方系列創作超驚艷

▲畫家葉時昌「70回眸」畫展在科博館登場，「中西合璧」新創作系列成焦點。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
▲畫家葉時昌「70回眸」畫展在科博館登場，「中西合璧」新創作系列成焦點。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)

記者金武鳯/台中報導

藝術家葉時昌即日起在國立自然科學博物館藝術廊道舉行藝術之路「70回眸」畫展，並訂於21日下午3點舉行開幕音樂演唱茶會。此次葉時昌共展出逾百幅作品，涵括1998首展之後，歷經赴英國深造，進入杭州中國美院攻讀博士學位，以迄2023年最新創作「當東方遇見西方」系列，每一時期作品都風格別具，讓人見識到葉時昌的藝術創作沒有盡頭。

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畢業於台灣師範大學的葉時昌，自小即展現繪畫天賦，小學時代幾乎包辦班上壁報及繪畫比賽。葉時昌說，他是自學出身，並未正式拜師學藝，唯一影響他甚深，並獲得啟發的是水墨畫畫大師李毂摩。那段自學階段，他專攻水墨、書法和陶壺雕刻，在26年前舉辦生平第一次畫展，獲得不小迴響。

抱著學無止境心情，翌年，葉時昌負笈前往英國坎特伯里展開藝術苦行。為了擴展藝術心眼，他遍訪歐美包括倫敦、巴黎、紐約等地重要美術館及博物館，並且不停地走，不停地看，不停地畫。回國後，旋又前進杭州中國美術學院博士班研習，希望能為自己開啟另一扇藝術之窗。

▲畫家葉時昌這幅「黃金睡蓮」，雖仿莫內名作印象睡蓮，但在花瓣、枝葉點綴金粉，黃金色彩，象徵帶給人希望與祝福。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
▲畫家葉時昌這幅「黃金睡蓮」，雖仿莫內名作印象睡蓮，但在花瓣、枝葉點綴金粉，黃金色彩，象徵帶給人希望與祝福。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
葉時昌表示，2000年遊學法國巴黎現代美術館時，深受野獸派當時代表性人物馬諦斯作品吸引，其畫作構圖簡單、平塗的筆法、原色與對比強烈的視覺效果與象徵性，呈現出一種單純、活潑、簡約、愉悅的視覺饗宴，讓人感動，也對他的創作影響至深。

藝術之路很漫長，葉時昌也曾面臨相畫風突破瓶頸。他說，他自己從傳統的寫實到寫意、印象派、野獸派都曾涉獵，卻在純抽象風格之前止步。因為他牢記畫壇大家吳冠中名言「風箏不斷線」，風箏就是作品，他唯恐創作出過於虛無飄渺的抽象畫，觀賞者看得不知所云，與他們之間的線斷了。

▲愛唱歌的葉時昌把音樂元素融入畫作，創新畫風，成了人生七十的新里程。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
▲愛唱歌的葉時昌把音樂元素融入畫作，創新畫風，成了人生七十的新里程。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
躑躅不前時，正好獲邀舉辦這次展覽。葉時昌說，為了展現不一樣的創作，愛唱歌的他，突然靈感作現，決定運用東方的彩墨宣紙，畫出西方名家名畫，再融入音樂元素，將曲調歌詞題在畫作中，如此「當東方遇到西方」，就激盪出新火花，新藝術，包括梵谷星夜、莫內幸福莊園及法國香頌女王小雲雀的玫瑰人生等，一幅幅迥異往昔的作品，成了此次畫展中美的焦點，也為年屆70歲的葉時昌，開創「人生七十才開始」新里程。


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