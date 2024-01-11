▲Mercedes-Benz 發表小改款 GLB 車系，售價 214 萬起！

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5+2 的乘坐空間絕對是 GLB 一大亮點，第二排座椅透過前後滑移 14 公分與椅背多段傾斜調整，打造無限可能的舒適空間，而擴充的第三排乘坐空間提供雙 USB-C 連接孔、中央置杯架與 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置其全配備，為乘客打造無微不至的便利機能。駕駛艙搭配新世代多功能真皮跑車方向盤與 10.25 吋高解析度數位儀表，科技氛圍不言而喻；GLB 200 則搭配 AMG Line 內裝與 Nappa 真皮包覆的 AMG 高性能平底跑車方向盤，強化熱血氛圍。全新 GLB 另推出全新車色-光譜藍、內裝配色與飾板設計，滿足消費者個性化的需求。空間方面，重新設計的中控台置物空間與手機無線充電放置區域新增蓋板設計，兼顧安全與美觀。此外，行李廂置物空間在五座設定擁有最大 1,805 公升、七座則為最大 1,680 公升的容量，創造跨級距的實用機能，每一天幫你裝滿挑戰未知的勇氣，在都市叢林也能探險！。
在全新 GLB 的動感率性外觀下，有著貼心細膩的內在，搭載 MBUX 2.0 多媒體系統，豪華數位體驗再進化。駕駛數位儀表與中央觸控螢幕皆採用 10.25 吋高解析度螢幕配置，搭配多達 64 色的環景內裝照明，為每趟旅程打造專屬氛圍。若選配Burmester® 環場音響系統，透過 MBUX 多媒體系統原生內建的 Apple Music APP，播放支援 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效的曲目，即可享受臨場感十足的立體環繞聽覺體驗，與乘客們同樂。MBUX 2.0 多媒體系統，中央觸控螢幕能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫；導航系統提供 Google POI 興趣點資訊與 MBUX 擴增實境功能「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的路口轉彎變得更容易判讀。同為此次改款升級重點之一的無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，資訊可滿版呈現於10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。
作為 Mercedes-Benz 旗下數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，只需申請一組 Mercedes me 帳號，便可解鎖賓士全方位數位體驗。「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，除了能啟用無時效限制的「舒適套件」，遠端查詢車輛狀態，還能透過「遠端套件」控制車輛功能，例如車輛「上鎖」或「解鎖」。「Mercedes me Store」線上商店也提供額外的數位增訂服務，例如「娛樂套件」可將平時使用的音樂串流服務與 MBUX 多媒體系統整合，與「原廠導航」以清晰 3D 圖資搭配 Google POI 指引最佳路線。台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。
全新 GLB 搭載優化都會移動生活的齊全主、被動安全輔助科技，更優化部分輔助功能，例如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更人性化的智慧駕駛使用感受，駕駛儀表同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，同步提升安全及行車舒適性。
在動力科技方面，搭配最新 48V 高效輕油電系統帶來的輕快動力設定，除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為順暢。在節能設定上也同步優化，如踩住煞車至低速時，系統將預先熄火，直到車輛完全靜止；在 ECO 模式下，高速行駛時鬆開油門踏板，車輛將關閉引擎，以滑行方式前進，精進油耗能源表現。歸功於48V 高效輕油電系統，怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢，讓駕馭全新 GLB 的都會移動更為輕鬆舒適。而在如此絲滑從容的全新動力奧援下，全新 GLB 在固有的短軸距設定，搭配兼具舒適及優異操控的舒適型懸吊與多連桿後懸吊系統，不僅穿梭各處來去自如，還能享受可控的駕馭樂趣，使擁有 GLB 移動生活更加令人嚮往。
全新 GLB 同步推出 Mercedes-AMG 性能版，全新 GLB 35 4MATIC 以辨識度極高的 AMG 直瀑式水箱護罩與首次運用於GLB 車型上的 AMG 廠徽，可再選配 AMG 空力套件與最大 21 吋 AMG 專屬輪圈，使熱血氛圍更加強烈。陪伴你盡興玩樂的動力系統，新增 48V 高效輕油電系統，讓 306 hp 的熱血動力更顯暢快，搭配 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動與 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統，為靈巧的軸距設定帶來更放膽的熱血操控，自由奔走城市與山海之間。內裝以 AMG 專屬的數位儀表介面鋪陳，與類碳纖維紋飾板共構 GLB 35 4MATIC 的性能氛圍。標配 AMG 高性能 Nappa 平底跑車方向盤，紮實的握感配合直覺的 AMG 專屬操控旋鈕，即可在舒適移動與熱血駕馭之間快速切換，共分為 5 種駕駛模式 Slippery、Comfort、Sport、Sport+、Individual 滿足各種駕馭情境，熱血操控，一觸即發。讓 GLB 擁有多種駕馭風格，享受恣意切換移動模式的生活樂趣。
全新 GLB 簡易規格表
品牌
Mercedes-Benz
Mercedes-AMG
車型
GLB 180
GLB 200
GLB 35 4MATIC
引擎規格
1.4升直列四缸渦輪引擎 + 48V 高效輕油電
2.0升直列四缸渦輪引擎 + 48V 高效輕油電
排氣量 (cc)
1,332
1,332
1,991
馬力 (hp/rpm)
136+14/5,500
163 +14/5,500
306 + 14/6,100
扭力 (Nm/rpm)
230/1,660 ~ 3,000
270/2,000 ~ 3,500
400/2,500 ~ 4,000
零百加速 (sec)
10.3
9.3
5.5
極速 (km/h)
197
207
250
變速箱
DCT 雙離合器七速自手排變速箱
AMG SPEEDSHIFT DCT八速自手排
懸吊系統
舒適型懸吊＋多連桿後懸吊
舒適型懸吊＋多連桿後懸吊
AMG RIDE CONTROL可變阻尼懸吊系統
＋多連桿後懸吊
建議售價(萬元起)
214
238
307