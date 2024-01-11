預計第三季開始交車 VinFast VF 3 全球首發

特斯拉Model Y入門版音響配備大降級 可能是為了再次降價做準備

▲ 特斯拉Model Y入門版音響配備大降級 可能是為了再次降價做準備
▲ 特斯拉Model Y入門版音響配備大降級 可能是為了再次降價做準備

Carture 車勢文化

大家還記得前陣子特斯拉Tesla推出的Model Y RWD入門版本車型，其較為便宜的售價讓預算先決的消費者擁有更好的選擇，而現在美國市場無預警地調整配備，音響系統的部分從13具揚聲器直接砍到變成7具，而且連重低音也直接被拔掉了，擴大機也從2個變成1個，在聽覺感受上將會有一定程度的降低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
特斯拉調降的Model Y RWD入門版本的配備，其音響系統大打折扣將會讓感官體驗受到影響。
特斯拉調降的Model Y RWD入門版本的配備，其音響系統大打折扣將會讓感官體驗受到影響。
Tesla特斯拉Model Y RWD入門版本是不少車迷等待的產品，而台灣市場其實也已經推出，不過在美國市場當中這輛車有所變化，這次不是價格的改變，而是無預警地配備減少，在音響系統部分原本的揚聲器有13具，並且配備2個擴大機以及1個重低音，但現在美國市場部分無預警調整配備，現在只剩下7具揚聲器以及1個擴大機，這樣的變化官方並沒有提出任何解釋，相信這是想讓消費者往上選擇更高階車款的手法，但是也有專家猜測這很可能是在為了再次降價做準備，畢竟特斯拉降價的時候也從來都沒有預兆。

目前在台灣的官網部分依舊是保留舊的配置，但相信很快就會被迫改變，在改變之後車主在意音響系統的話就要往上選擇Model Y Long Range以及Performance版本，不過價格方便有很大的差異，入門RWD只要179.99萬元，Long Range以及Performance分別要價212.79萬元以及238.70萬元，消費者如果真的很在意價格的話可以稍微等等看會不會降價，但如果比較在意音響系統的話，建議可以盡快購買，否則之後想要擁有高級的音響設備就要加價非常多，往上選擇到其他高階車款才可以擁有了。

台灣市場部分尚未做出配備調整，但相信很快就會跟進美國市場。
台灣市場部分尚未做出配備調整，但相信很快就會跟進美國市場。
美國市場的部分可以看到音響系統變成7具揚聲器以及1個擴大機，沒有了重低音的配置。
美國市場的部分可以看到音響系統變成7具揚聲器以及1個擴大機，沒有了重低音的配置。

Mercedes-Benz 發表小改款 GLB 車系，售價 214 萬起！

2024 新加坡車展：Audi Q4 Sportback e-tron 實拍

2024 新加坡車展：Subaru 展位重點一覽

2024 新加坡車展：Polestar 2 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選