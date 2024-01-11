▲ 特斯拉Model Y入門版音響配備大降級 可能是為了再次降價做準備

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Tesla特斯拉Model Y RWD入門版本是不少車迷等待的產品，而台灣市場其實也已經推出，不過在美國市場當中這輛車有所變化，這次不是價格的改變，而是無預警地配備減少，在音響系統部分原本的揚聲器有13具，並且配備2個擴大機以及1個重低音，但現在美國市場部分無預警調整配備，現在只剩下7具揚聲器以及1個擴大機，這樣的變化官方並沒有提出任何解釋，相信這是想讓消費者往上選擇更高階車款的手法，但是也有專家猜測這很可能是在為了再次降價做準備，畢竟特斯拉降價的時候也從來都沒有預兆。
目前在台灣的官網部分依舊是保留舊的配置，但相信很快就會被迫改變，在改變之後車主在意音響系統的話就要往上選擇Model Y Long Range以及Performance版本，不過價格方便有很大的差異，入門RWD只要179.99萬元，Long Range以及Performance分別要價212.79萬元以及238.70萬元，消費者如果真的很在意價格的話可以稍微等等看會不會降價，但如果比較在意音響系統的話，建議可以盡快購買，否則之後想要擁有高級的音響設備就要加價非常多，往上選擇到其他高階車款才可以擁有了。