▲進入最後階段！保時捷純電 Macan 進行性能與耗能的密集測試

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Macan 在正式問世的十周年之際，將蛻變為以純電驅動的第二代車型。這款 SUV 歷經徹底革新，成為首款以全新 PPE 平台打造的保時捷車款。因此，為了確保所有零組件和系統能夠完美協調，測試過程格外嚴謹。由於虛擬世界與風洞模擬精準度日益提升，保時捷除了使用偽裝原型車在實際環境中進行測試，虛擬測試也在產品開發過程中成為關鍵測試過程之一，使全新 Macan 更具運動性能且更節能。





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設計師與空力工程師同步並進，造就僅 0.25 Cd的風阻係數





Macan 產品線副總裁 Jörg Kerner 表示：「我們在開發新車型時，首重深植保時捷 DNA 的駕駛動態與精準度，而節能與外觀設計也是不可或缺的元素。」為了使全新 Macan 不僅具備高效能與長續航里程的空氣力學設計，同時維護 Macan 車系的產品識別度與特色，成為設計團隊在開發過程中所面臨的一大挑戰。因此，設計部門與空氣力學部門在各個開發階段都保持密切合作顯得格外重要，同時也必須在保時捷最先進的風洞中進行測試。Style Porsche 的外觀設計總監 Peter Varga 表示：「遵循我們的設計原則同時符合空氣力學工程師給我們的規格是設計過程的一大挑戰，為了克服這項挑戰，我們密切合作，不放過一絲一毫的細節，藉此達到功能與美學之間的甜蜜點。」





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透過團隊密切合作，全新 Macan 具有引人注目的車身輪廓，輔以保時捷主動式空氣力學套件（PAA）以及其他各項措施，使保時捷成功地將品牌的設計 DNA 與有效提升續航里程的空力設計合而為一。空氣力學與聲學總監Thomas Wiegand 表示：「主動式空氣力學組件對續航里程影響甚鉅，我們為全新 Macan 設計了能自動延伸的後尾翼與具冷卻功能的前主動式進氣格柵。」除此之外，車底還有許多不同的空氣力學組件，底盤和賽車一樣，採用平整化且封閉式設計，就連後軸的區域都是如此。後軸底部的整流片具有彈性，在回彈時能夠降低風阻。如此創新的設計方式再結合流線、大面積封閉的輪圈與空氣力學最佳化的輪胎造型，達到提升續航里程的效果。在高速公路上巡航時，Macan 能夠自動將後尾翼移動至節能模式的位置、主動式進氣格柵關閉，並將底盤高度降低，呈現出最理想的流線造型。Wiegand 的團隊測出 Macan 在此情況下的風阻係數僅 0.25 Cd（前代車型為0.35 Cd）。空氣力學是影響耗能的關鍵因素，諸多設計使全新 Macan 成為空氣力學設計最佳的 SUV 之一，造就所有 Macan 車型在 WLTP 測試標準下都具備超過 500 km 的續航里程。





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全新 Macan 在車底配備可用容量高達 95 kWh、總容量 100 kWh 的鋰電池，提供電動馬達所需的電力。全新Macan 使用的 PPE 平台採用 800 V 架構，在開發階段就已在全球進行相容性測試，確保在各個市場都具備高性能的快充效能。Macan 產品線副總裁 Jörg Kerner 表示：「在各個主要市場都有不同的充電規格，因此，測試的一大重點是藉由原型車來確認不同地點的充電狀況，並在必要時進行相對應的技術調整。無論何時何地，都要能夠簡單地進行充電。」全新 Macan 使用 800 V 充電站時，DC 直流快充的效能可高達 270 kW，僅需不到22 分鐘，就能將電池的電量由 10 % 補充至 80 %；使用 400 V 充電站時，電池中的高壓繼電器能將 800 V 的電池分割成兩個額定電壓為 400 V 的電池，藉由組合充電功能，不需要額外的高壓增壓器就能以最高 150 kW 的功率進行充電；而交流充電器則有最高 11 kW 的充電功率。





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在極端環境下測試駕駛動態性能





保時捷開發全新 Macan 首重於呈現品牌傳統的駕駛動態性能與車主熟悉的轉向手感，因此在測試過程中保時捷尤其重視這些核心競爭力的表現。在各個測試階段的目標都是調整新開發的零件與系統之間的協調性，並確保交互運作時能夠平順且穩定。在耐久性測試中，車輛的使用壽命在極惡劣的環境下進行模擬測試，這是車主難以體驗到的極限狀態。迄今為止，純電動 Macan 的偽裝原型車已經在測試賽道及公路上完成超過 350 萬公里的測試。





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為了測試所有駕駛組件在極端的氣候環境下交互工作的情況，測試車環遊世界進行測試。Kerner 補充說道：「我們的測試地點涵蓋所有不同氣候，從零下 30 ℃的北歐斯堪地那維亞半島，到高達 50 ℃ 的美國加州死亡谷（Dealth Valley）都有我們的測試足跡。當然，一輛稱職的 SUV 必須能夠征服所有地形，因此我們不僅在公路上測試，也遠離道路到碎石、雪地，甚至冰上進行測試。」在動態性能方面，純電動 Macan 配備以後輪為主的全輪驅動系統是箇中高手，保時捷在前、後軸都使用專為 Macan 打造的最新型永磁同步馬達，在超增壓模式下能提供超過 603 hp（450 kW），同時也有優異的效率以及持續輸出最高性能的能力。保時捷循跡管理系統（PTM）採用電子控制，旗艦車型能夠即時分配啟用起跑控制（Launch Control）時超過 1000Nm的扭力輸出。為了提供 Macan 眾所周知的高性能與舒適性，工程團隊為保時捷主動式懸載調整系統（PASM）整合了雙閥門阻尼技術、氣壓懸吊、後軸差速器鎖定，以及首度配備於Macan 、轉向角度最高達5度的後軸轉向系統。





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Timo Bernhard 駕駛 Macan 原型車





擔任保時捷大使的賽車手 Timo Bernhard 在原型車測試期間淺嚐了全新 Macan 的 E-Performance，在與專家對談的過程中，他獲得許多開發與測試純電 Macan 時的秘辛，完整影片可在保時捷新聞室中觀賞。





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