▲ 【試駕】敞篷+大排量NA，雖非新潮流 但我就愛Lexus LC 500 Convertible這一味

我是廣告 請繼續往下閱讀
不久之前我們才試過Jaguar F-Type R 75 Convertible，在優雅的外表下配上5.0升V8機械增壓，處處都散發著老派氣息，而這次試駕的Lexus LC 500 Convertible懷舊味又顯得更加濃厚。多數人對於Lexus印象不外乎就是豪華與油電節能等，並不會與性能和跑車多作聯想，確實於這部分Lexus較少著墨，但LC 500 Convertible在整體表現上卻沒有一絲不協調。
為何說LC 500 Convertible有著更濃厚的Old School氣息？因為LC 500 Convertible搭載的是更純粹的5.0升V8自然進氣引擎，以現今小排量渦輪、油電和純電講求節能的時代，V8自然進氣可以說是稀有動物般的存在，464hp/54kgm輸出或許不算特別強悍亮眼，但這樣的設定其實卻相當討人喜愛。
雖然是Old School設定，但新年式LC 500 Convertible光焰銅新車色加上敞篷，在路上很難不成為眾人關注的對象，尤其在踩下油門引擎蓋底下那具V8引擎所發出的聲響，更是會讓一票老派車迷投以羨慕眼光，當然也不會讓你時時招搖過市，只要無須刻意正常輕踩就能以優雅的姿態悠遊，領略敞篷所帶來美好。
464hp最大馬力當然不是裝飾品，只要稍微對油門施加些壓力，接著就會帶來小排量渦輪不能比擬的厚實飽滿能量，但輸出絕對不是一股腦兒的湧現，而是以不疾不徐厚積薄發的方式持續呈現。但要是奮力重踩或是切到Sport+模式，LC 500 Convertible則是會性情急轉立即發出咆嘯，方才的優雅全數消失，換來的是雷霆萬鈞的氣勢，5.0升大排量渾厚的推力在V8激昂的吼伴隨下，不消一會時間即已衝至高速，並且還臉不紅氣不喘持續往上邁進。
LC 500 Convertible也能讓你優雅的漫遊，畢竟這可是Lexus最擅長的項目，10速手自排綿密的換檔反應和所配置的電子懸吊，在舒適模式下帶來和房車般無異的乘坐品質，若不是抬頭或風流過臉頰與髮梢，根本不會察覺處在一輛敞篷跑車上。
不過來到彎道LC 500 Convertible又活潑了起來，後輪驅動的設定帶來靈活的反應，出彎加速也會立即給予所需推力作為回應，當然這過程中沒有任何一絲掙扎，自若的態度反讓人充滿愉悅。若速度漸快也依舊聽話，這一切都拜腳下配置的21吋普利司通S001輪胎之賜，而電子懸吊所給予支撐性和車輛先天沉穩設定，都將側傾控制在輕微範圍，讓人可以有信心以更快的速度挑戰下一個彎角。
LC 500 Convertible不僅在速度上讓人感到美好，雅緻棕的座艙配色，不論自賞或開篷都會讓人忍不住多瞧兩眼，此外新年式也替座艙進行升級轉變。中控螢幕升級至12.3吋，新增無線Apple Carplay，同時中央鞍座也取消觸控板，改以方向盤/座椅加熱功能與新增的360度環景影像輔助系統開關，而安全方面也升級至LSS+2.0，提供對車/行人/腳踏車/路口辨識車、人的AEB自動煞車輔助、ESA緊急閃避輔助(對車/行人/腳踏車)與LTA車道循跡輔助。
掀開軟篷開關蓋子，開啟電動軟頂享受微風吹佛的愜意，坐在Semi-Aniline頂級皮革座椅和雅緻棕配色，聽著由Mark Levinson揚聲器播放的音樂，以慢節奏方式開往回程路上，一方面想好好回味LC 500 Convertible老派的韻味，但更多的是不捨得放手，因為下次不知何時才能再見到這種讓人念念不忘的純粹美好。