招募意願創11年新高！37%企業要擴編　3產業徵才超夯

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若以「產業別」進行交叉分析，2024年Q1企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.1%)、「批發零售與貿易」(95.7%)、「科技資訊」(93.5%)，以及「金融保險與會計統計」(92.9%)、「傳統製造業」(91.9%)。 這也代表其餘8.7%的企業，在龍年首季並「無徵才計畫」，其中又分成：5.3%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；剩下的3.4%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。
至於第一季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(39.7%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(23%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(19.7%)、「公司擴點、展店而擴編」(17.6%)，所以合計「要擴編」的企業，比例有37.3%，高於前一季的35.9%，也多於兔年同期的29.4%。平均而言，每一家企業對人才的需求為15.8人，規模大於前一季的12.8人，也多於去年同期的14人。
觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，龍年第一季屬於「內續熱、外回溫」：除了有外銷急單效應，迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與寒假商機，民生消費市場轉趨熱絡，勞動市場依舊處於「事求人」的缺工狀態。