張誌家一路好走！今台中告別式現場氣氛十分悲傷 約300人到場
前職棒好手張誌家在2日傳出於中國猝逝消息，今（12）日張家舉行告別式，選擇在台中崇德殯儀館舉行，現場來了約300位以上張誌家親人以及朋友等送他最後一程，也有力行國小校友會、穀保家商棒球、籃球校友會一起到場致意，甚至連張誌家的恩師張振楠、好友杜章偉，合庫棒球隊等都來看他，希望他一路好走，張誌家二哥也感謝外界對弟弟的支持，把張誌家的後事辦理完成。
記者吳政紘/台中報導
張誌家在2日因為發生失聯狀況，家人經過中國當局探詢，發現張誌家當時橫躺在宿舍中，已經不醒人事，之後證實為心肌梗塞等身體狀況過世，享年43歲。張誌家生前留有4位兒女，今天也都在告別式出現。
張誌家國小就讀力行少棒，就拿到全國冠軍，小四就入選國手，恩師張振楠跟力行國小的校友約30位左右都到場，穿上「張99」的紀念衣，希望他可以安息。
合庫棒球隊也在許順益教練帶領下，跟張誌家致意，過去他畢業於穀保後，就加入合庫，並且7天連投28局，這也讓不少球迷印象深刻。
現場播放張誌家比賽的經典中華隊戰役，還有不少歌曲《你是我的寶》等，讓人十分動容，有不少朋友認為，張誌家雖然也經歷過這些風雨，但他為人算是很好，十分大方、熱情。
張誌家姊姊在家祭中致詞，提到「你很調皮，來世我們還要再當姐弟」，情緒十分難過，而不少球界人士，已經在前幾天就因為怕人太多影響，已經先行來他的靈前道別，張誌家二哥表示：「感謝大家對張誌家的愛護，今天他的同學、朋友都有來送他，他看到也會很感動，很開心。」
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