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健身房慘案！30歲上班族傷肩膀痛爆　長庚創新復健半年就復原

▲許多民眾會上健身房運動，但若姿勢不正確、沒注意安全，可能會造成嚴重的傷害。（示意圖／取自unsplash）
▲許多民眾會上健身房運動，但若姿勢不正確、沒注意安全，可能會造成嚴重的傷害。（示意圖／取自unsplash）

記者林志怡／台北報導

現代人普遍缺乏運動，上健身房成為亡羊補牢的好選擇，但做重量訓練稍有不慎，反而可能會發生嚴重的傷害。一位30多歲的上班族在舉重時不小心造成旋轉肌腱破損、肩膀痛到連日常工作都有問題，林口長庚醫院在患者肩關節鏡手術後，用全新的復健規劃，讓患者不用等4到6周，手術隔天就開始訓練，僅半年就可以恢復原有的運動習慣。

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針對旋轉肌腱破損，基隆長庚醫院骨科醫師胡景維表示，旋轉肌是協助穩定與肩關節活動的重要部位，與肩部旋轉、舉起動作息息相關，頻繁舉重、高強度的上肢運動、特定職業如網球運動員或裝卸工等，因為慢性過度使用或急性外傷而產生，輕度者通過休息、物理治療和改變運動習慣來緩解，但較嚴重時可能需要手術治療。

林口長庚醫院運動醫學骨科醫師陳昭宇表示，一般肩關節鏡手術後，會使用三角巾讓肩膀維持在固定的姿勢、保護肩關節4到6周，讓組織癒合後才展開復建計畫。

此外，陳昭宇指出，傳統復健作法的目的在於減輕肩關節疼痛和腫脹，逐漸恢復關節角度和肌力強度，之後則著重增強肩關節部份肌肉力量，恢復關節靈活度，最後才是恢復日常生活功能，但對於快節奏的現代人來說，這樣的康復時間實在太長。

陳昭宇解釋，這次的個案也希望能夠儘早回到工作崗位，因此團隊經評估後決定，讓個案在術後第一天就展開復建計畫，從緩和式的復健動作開始、在疼痛能承受的範圍內，鼓勵多活動肩膀，僅在必要時使用三角巾保護，約2到3個月後，個案的肩膀活動已經完全恢復正常，6個月就已經恢復運動習慣。

除康復速度加快外，長庚團隊比較國外資料發現，採取這樣的新復健作法，對於患者在術後肩關節活動方面，例如肩膀前屈、外旋活動度等，相較於傳統病人有顯著提升，並且新式復建相較於傳統復健並不會造成術後肌腱破裂發生率上升。

針對這次的發現，相關研究成果已發表在2023年12月國際知名期刊「BMC肌肉骨骼疾病(BMC Musculoskeletal Disorders)」。

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