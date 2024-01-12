健身房慘案！30歲上班族傷肩膀痛爆　長庚創新復健半年就復原

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林口長庚醫院運動醫學骨科醫師陳昭宇表示，一般肩關節鏡手術後，會使用三角巾讓肩膀維持在固定的姿勢、保護肩關節4到6周，讓組織癒合後才展開復建計畫。
此外，陳昭宇指出，傳統復健作法的目的在於減輕肩關節疼痛和腫脹，逐漸恢復關節角度和肌力強度，之後則著重增強肩關節部份肌肉力量，恢復關節靈活度，最後才是恢復日常生活功能，但對於快節奏的現代人來說，這樣的康復時間實在太長。
陳昭宇解釋，這次的個案也希望能夠儘早回到工作崗位，因此團隊經評估後決定，讓個案在術後第一天就展開復建計畫，從緩和式的復健動作開始、在疼痛能承受的範圍內，鼓勵多活動肩膀，僅在必要時使用三角巾保護，約2到3個月後，個案的肩膀活動已經完全恢復正常，6個月就已經恢復運動習慣。
除康復速度加快外，長庚團隊比較國外資料發現，採取這樣的新復健作法，對於患者在術後肩關節活動方面，例如肩膀前屈、外旋活動度等，相較於傳統病人有顯著提升，並且新式復建相較於傳統復健並不會造成術後肌腱破裂發生率上升。
針對這次的發現，相關研究成果已發表在2023年12月國際知名期刊「BMC肌肉骨骼疾病(BMC Musculoskeletal Disorders)」。