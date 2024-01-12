▲誰說車身變高是唯一賣點？CITROËN C4 跨界玩出多元真實力！

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只是，以過往經驗，能把這類車型設計得符合大眾審美的品牌屈指能數，往往皆流於驚世駭俗。總算，等到如我們先前體驗過的 PEUGEOT 408，以及我們這次試駕的 CITROËN C4，終於有值得大書特書的優秀範例。
CITROËN C4如何再次成功以跨界定位擄獲全球美學肯定，同時兼容多種車型使用優點於一身？延續日前 2GameSome 團隊駕駛 CITROËN C4「體驗啦啦隊成員一日生活」的有趣企劃，本篇將針對三個不同用車角度方向，重點分享CITROËN 如何將眾多看似難以兼容的元素完美結合！
啦啦隊隊員 心璇
〉獨樹設計讓人印象深刻
〉適切尺碼造就舒適駕乘
對於代表女性用車心聲的心璇而言，既然要花一筆不少的預算來擁有愛車，自然在造型設計上就不能流於沈悶。當CITROËN C4 呈現在眼前時，無論是人字型的頭、尾燈設計，乃至於圓潤卻充滿張力的整車線條運用，都與時下路上隨處可見的車輛有著明顯差異。同時，心璇也特別指出，車側下方的 Airbump 預防開門碰撞與摩擦裝置，更明顯感受出設計團隊不願犧牲任何設計美感而戮力打造出的功能造型兼容之處。
外在的造型美感思維同樣延續至座艙的鋪陳與設計。更為現代化的視覺感受，輔以銳利切削風格的對稱式中控台，心璇認為，這有助於駕駛者得以更直覺、人性化的針對諸如 5.5 吋無邊框高解析數位儀錶、甚或是 10 吋全彩觸控螢幕整合音響與通資系統進行操作，且無論 Apple CarPlay 或是 Android Auto 都具備無線與有線連結功能，輔以 Qi 無線充電裝置，在整體數位使用便利性更能無縫接軌當代人的使用習慣。
此外，讓心璇對車室更為有感的，是舒適滿點的乘坐體感。注入 CITROËN ADVANCED COMFORT®（CAC®）頂級舒適座椅，猶如沙發風格設計，以高密度泡棉及獨特分布方式，讓座椅更加柔軟，而試駕車型所搭載的 V 型織布搭配皮革混合面料，無論前、後座都能提供相對同級更舒適、柔韌的乘坐體感。
平面 / 動態影像製作 Benson
〉靈活空間機能運用
對於一位常常需要攜帶諸多器材外出工作的攝影師而言，Benson 認為一輛車除了需要有適切的尺碼設定以利於都會中穿梭以外，內部空間機能也需要能聰明彈性使用，才能秤職演繹工作好夥伴之角色。
向來以塑造靈巧空間機能而受人肯定的 CITROËN，也運用相同概念來打造 C4 的空間陳設，380 公升的基礎後廂置物容積，其實已經足夠放入各式攝影設備，不過，歸因於腳架的先天長度需要更靈活的機能運用，C4 所配置的第二排乘客 6 / 4 分離可折疊椅背，除了能夠將胃納量擴增至 1,250 公升，也能讓各式不同尺寸、形狀的物品得到最妥善的安排與放置，相較和同級相近尺碼的敵手，本車在較為緊湊的車格設定上，成功詮釋了空間機能極大化的訴求。
專業車評 小葉
〉適切的動力選擇
〉如魔毯般舒適的底盤反饋
綜觀目前車市的發展態勢，低排量高效能引擎機種絕對是不可逆的必然趨勢，CITROËN C4 亦搭載相同概念，並且以效能、油耗為先的 1.2 升直列三缸渦輪增壓引擎，這具蟬聯四屆國際引擎大賞的動力心臟，不僅擁有 130 匹最大馬力、以及230 牛頓米峰值扭力，整體排放更符合歐盟六期規制，高達 17.7 km/L 的綜效油耗數據，對那些在用車成本上有所考量的消費者，絕對是利多。
而以出力來說，這具輕巧的引擎要拖動僅 1.3 噸位不到的車身重量超乎諸多人對於排氣量既定印象，輕快且不拖泥帶水的輸出，讓人得以隨心所欲的控制車輛。若把模式切換至 Sport，甚至還會有不少貼背與速度感傳遞至車室，輕快的步調在國內各式路況都能游刃有餘，特別是在高速公路超車所需要的再提速也能在短時間即可完成，總而言之，在低稅金的優勢下，這組動力輸出的輕快感絕對能滿足日常生活所需，不成問題。
讓小葉更為肯定的，絕對是極富盛名的 PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS® 魔毯液壓懸吊系統，相信有台灣開車經驗的各位都相當明瞭台灣當前的路面狀況就是滿滿的坑洞，而這組懸吊阻尼，在不使用電子懸吊的情況下，能夠完善過濾路面傳遞至車內的碎震，避免駕乘者有過多不適的晃動，提供平順、沈穩的行駛體感。此外，作為 新世代跨界掀背車款，適切的懸吊行程也能輕鬆應對刁鑽的山路，該有的車輛支撐性一點也沒少給，乾脆俐落的反應展現出 CITROËN 高深的底盤設定能力，讓人印象深刻。
結合適切的動力輸出，山路上可將車身動力與動態發揮得淋漓盡致，「是一輛讓人敢全力催谷的車款，動力不會狂放的讓人有壓力，也不會溫吞的讓人失去耐性。」小葉是如此評論著CITROËN C4動態身手。
當然，作為 STELLANTIS 集團旗下成員，CITROËN 也徹底施行了電氣化轉換政策，而在寶嘉聯合的戮力爭取下，C4 車系也同步供應 Ë-C4 純電動力車型，搭載 400V 50 kWh 電池模組，搭配驅動馬達架構，可供應 136 匹最大馬力、以及260 牛頓米峰值扭力，而消費者最為在意的充電效能，若在 100 kW 的 DC 直流充電環境下，不需半小時即可完成 20 – 80% 電池充能，總續航里程以目前公信力最高的 WLTP 測試值為例，有 357 公里。值得提及的是，寶嘉聯合為了讓消費者能夠更安全無虞地使用電動車，驅動電池提供 8 年或 16 萬公里的原廠保固服務。
恰到好處的多特性兼容
從三位代表與三個面向的實際體驗心得分析，CITROËN C4 在車身尺碼上頗有巧思，適合當前都會為主的使用環境，又能將空間利用發揮極致，且受惠於 跨界掀背 的車身基礎，將傳統房車的穩定操駕體感、以及休旅車的空間機能做出相當完善的詮釋；針對跨界所面臨的設計難題，不敢說最優美，但要成為路上受眾人注目的焦點，對本車而言是一點困難也沒有。
如今，在市場充斥著品項、類別多到數不完的休旅車海上，CITROËN C4 的出現讓那些內心其實不鍾愛休旅車，卻有著空間機能需求的消費者無需再委曲求全，而是透過「跨界」的美學設計來擁有一輛能夠真正得以滿足自身需求的愛車！