▲顏面神經麻痺後遺症　中醫美顏針助你回復原貌

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把握黃金期治療 中醫密集針灸有助益儘管近八成的顏面神經麻痺患者在數週到一兩個月內會漸漸回復，但也有些病情較為嚴重的病人會持續面部僵硬，單邊歪斜不自然的症狀長達1-2年之久，造成生活社交上的困擾。西醫治療在疾病初起之時會給予高劑量的類固醇及抗病毒藥物，後期的話則會建議復建治療搭配服用B群促進神經修復。吳宛容中醫師分享，中醫方面則透過中藥與臉部美容針灸去做內外同步調理，若能在治療黃金期也就是發病兩周內積極治療，回復速度會較快，假使錯過黃金期才來治療，則需要更加密集的針灸，才有機會恢復正常樣貌。
以中醫觀點來看，顏面神經麻痺可對應到古代典籍中的「面癱」、「口眼喎斜」及「歪嘴風」， 主要影響陽明經與少陽經所循行的位置，病因是由於風邪侵犯、痰瘀阻滯或是氣血失養所導致。用藥可視情況使用祛風、通絡、祛痰與補虛的方劑，像是使用補陽還五湯和牽正散去補養氣血，紓解筋攣，同時加入陽明與少陽經的引經藥如白芷與柴胡增強療效；若處於停滯期，則還需加上活血化瘀藥物例如丹參和三七，才能突破治療瓶頸。
吳宛容中醫師說明，除了服用中藥以外，搭配美顏針灸能夠縮短病程並促進局部神經血管的修復。美顏針的針身比一般針具更為細滑，不僅可大幅降低痛感，還能針對失衡的肌肉筋膜去做調整，並且促進氣血循環，使得患側逐漸恢復自然樣貌，是現今治療臉部相關疾病的一大利器。
臉部運動配合按摩穴位 疏通經絡早日康復顏面神經麻痺的患者最忌諱受到風寒，因此平時一定要做好頭面部的保暖，避免吹風著涼。保持充足的睡眠也是相當重要，不讓自己過度勞累，才能提升免疫力。吳宛容中醫師建議，患者可每天使用毛巾熱敷臉部僵硬的區域，並且早晚在鏡前進行張眼、閉眼、挑眉的眼部運動以及吹口哨的噘嘴動作，以刺激肌肉，避免萎縮。此外，也可依據神經肌肉走向去按摩以下三組穴位，幫助疏通經絡。
1. 眼部－攢竹穴與太陽穴
找法：攢竹穴位於眉頭凹陷處；太陽穴位於眉尾和目外眥的連線中點向後一橫指處。
2. 顴部－顴髎穴與下關穴
找法：顴髎穴位於目外眥直下，顴骨凹陷處；下關穴位於耳前一橫指，顴弓與下頷切跡中的凹陷處。
3. 頷部－地倉穴與頰車穴
找法：地倉穴位於嘴角旁約五分位置；頰車穴位於下頷角前上方一橫指處。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60535
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