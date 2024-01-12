台中裕元開春三饗宴 三款加價購豪奢料理挑逗饕客味蕾

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首先是豪華系浮誇海鮮桶，由主廚饒弘孝改良來自美國南方港口的手抓海鮮豪邁吃法，選用多種時蔬搭配新鮮海鮮，有暹羅灣藍蟹、龜山島牛蹄蟹、精選海大蝦、北海岸九孔鮑、紐西蘭淡菜等，一整桶滿溢鮮美滋味的海鮮盛宴，搭配主廚特調香蒜辣醬進行拌炒，除了視覺更是味蕾上的絕佳享受，尤其戴上一次性手套，用手抓來吃的豪邁吃法，讓人吃得更盡興。
為了讓饕客們海陸饗宴一次飽足，主廚祭出第二款佳餚是「炙燒戰斧豬」，選用台灣本土溫體豬，醃制特調的「香料牛奶」，完全浸泡8小時後再高溫炙烤，肉質軟嫩多汁外皮酥脆，搭配招牌黑胡椒醬，讓人允指回味。
第三款「雙饗丁骨牛」更奢華，有臉那麼大的丁骨牛排，可同時帶給饕客富含油花且口感紮實的紐約客，以及肉質軟嫩細緻的菲力雙重口感。主廚說每隻牛只能產出約10塊的丁骨牛排，在經過高溫炙烤，濃郁香氣配上酥脆表皮，絕對一吃上癮。訂位網址：https://reurl.cc/VL4gLY。
此外，裕元酒店玫瑰烘焙坊也因應時序，推出兩款溫補限定套餐，分別為「金湯雞絲線飄香」和「海之鮮魚米粉雞肉雙饗宴」。「金湯雞絲線飄香」以濃郁的麻油雞湯為基底，搭配鮮嫩的土雞腿、彈牙的台灣麵線，再加上枸杞和紅棗做點綴，每一口都有濃郁的香氣。「海之鮮魚米粉雞肉雙饗宴 」以肉質細嫩的鮮魚搭配Q彈新竹米粉，湯頭則以鮮魚骨熬煮八小時，滋味鮮甜濃郁。兩款套餐均附有香米製成的雞肉飯及客家油燜筍，讓用餐體驗再添更多豐富層次。