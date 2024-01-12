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林襄峮峮誰最夯！全球第一最狂啦啦隊女神　3職棒開球嘉賓搶邀她

▲籃籃是啦啦隊樂天女孩的隊長，她是全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的藝人。（圖／籃籃IG）
▲籃籃是啦啦隊樂天女孩的隊長，她是全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的藝人。（圖／籃籃IG）

記者吳雨婕／綜合報導

原本隸屬樂天女孩的「啦啦隊女神」林襄，近日傳出要離開樂天，而經紀人也證實消息為真，引起討論。近幾年啦啦隊女神崛起，每個人發展不盡相同，人氣頗高的峮峮、壯壯、籃籃都在啦啦隊、演藝圈等多元發展，創造出許多「第一」，其中籃籃還是全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的藝人。

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峮峮成為《飢餓遊戲》主持群　去年風光入圍金鐘

隸屬於中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員的峮峮，當年以獲選「網路十大正妹」第8名嶄露頭角，還曾是節目《大學生了沒》固定班底，在2016年成為模特兒，並加入「Passion Sisters」，除了推出寫真集外，還正式進軍演藝圈，擔任過網路節目主持人。在2021年4月加入綜藝節目《飢餓遊戲》錄製，成為主持群之一，也因為在節目中的逗趣反應，讓節目收視率屢屢創下新高。去年還以主持群身分入圍第58屆金鐘獎，為「Passion Sisters」第一位入圍金鐘獎的現役啦啦隊隊員

▲峮峮、林襄。（圖／林襄IG）
▲峮峮（左）去年以《飢餓遊戲》主持群身分入圍金鐘獎。（圖／翻攝林襄IG）
樂天桃猿應援團團長壯壯　多元發展進軍主持圈

壯壯目前是中華職棒樂天桃猿應援團團長，同時也是「Formosa Sexy」成員，她是從「國光幫」出道，曾是「國光女神」，從2013年開始進入職棒啦啦隊，還擔任過「Passion Sisters」隊長，2017年時擔任中華職棒啦啦隊台灣隊長，出席在韓國的世界棒球經典賽。多元發展的壯壯，推出過個人單曲〈勇Stronger〉，該曲成為了世界經典棒球賽的中華隊指定加油歌；她也進軍主持圈，目前擔任網路節目主持人、中信兄弟主場賽事主播等。

▲壯壯所屬的球隊福爾摩沙夢想家拿到7連勝，讓她嗨到不行。（圖／壯壯IG）
▲壯壯多元發展，還推出單曲。（圖／壯壯IG）
「Rakuten Girls」隊長籃籃　全球第一位在3職棒都當過開場嘉賓

籃籃是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，她在2017年時獲得「LamiGirls」徵選冠軍，順利成為啦啦隊一員，之後加入節目《瘋神無雙》擔任固定班底，是中華職棒第一位活躍於演藝圈的現役啦啦隊隊員，在2021年時就接任了「Rakuten Girls」隊長，同一年也加入《綜藝新時代》主持群，開始朝主持圈發展；隔年籃籃除了連任「Rakuten Girls」隊長外，還兼任樂天女孩的CEO。人氣頗高的籃籃，還是全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的藝人；在主持界也發展有聲有色的她，以《綜藝大集合》主持群身分入圍第57屆金鐘獎，為中華職棒第一位入圍金鐘獎的現役啦啦隊隊員。

▲籃籃。（圖／籃籃YouTube）
▲籃籃是全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的藝人。（圖／籃籃YouTube）



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