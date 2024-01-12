▲溫差變化大易飆血壓！營養師：吃對４食物助穩定血壓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃威杰營養師表示，據研究指出溫度突然驟降會使人體的血壓上升，天氣溫差變化大的時候更需要注意血壓，正常成年人的血管收縮壓應小於或等於120mmHg、舒張壓應小於或等於80mmHg，若高於此標準就更要好好注意自己的生活型態及飲食習慣，尤其心血管疾病等高風險族群更要注意保暖。
黃威杰營養師提醒，高血壓是許多慢性疾病的共同危險因子，如果沒有把早期血壓控制在良好的範圍內，對於人體的健康將有顯著的危害。
防溫差變化大讓血壓亂飆高，營養師：吃對４食物助穩定血壓。
黃威杰營養師，對於控制血壓，食物的選擇格外重要，飲食當中鹽分越多、口味越重、鈉含量過高，就會影響血壓升高。衛福部國健署也建議，成人每日鈉攝取為2400毫克。營養師也分享４種有助穩定血壓的食物供民眾參考，包括柑橘類、深海魚類、菠菜、堅果種子類。
柑橘類：柑橘類水果例如橘子，富含維生素、礦物質、植化素等，據研究發現每天吃大約500公克水果有助控制血壓。不過如果是原本就有在吃血壓藥的民眾，需注意柳橙和葡萄柚等可能干擾藥物的效果，在食用前請諮詢醫師、藥師等專業醫療人員。
深海魚類：深海魚類例如鮭魚，富含Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸可以降低體內發炎、幫助降低血壓，2022年也有研究指出每天攝取2~3公克Omega-3脂肪酸對降低血壓有明確的幫助。
堅果種子類：堅果種子類可如南瓜籽、亞麻籽、杏仁、核桃等，當中都富含膳食纖維及精氨酸，而精氨酸正是一種可讓血管舒張的前驅物，適量的精氨酸對於控制血壓也有一定幫助。
菠菜：菠菜富含礦物質鉀和鎂，在飲食當中多攝取1000毫克的鉀，血壓的收縮壓就能降低2.4mmHg。除此之外，菠菜也富含抗氧化物，對於心血管也有保護的作用。
營養師指防範血壓飆高重點，良好生活、飲食型態很重要！
健康的身體反映著民眾日常的飲食型態及生活型態，營養均衡、良好的生活相當重要，除了前述提到的４種幫助穩定血壓的食物，黃威杰營養師也表示，日常其實只要透過良好的飲食習慣、避免過多的加工飲食、規律運動、維持健康體重、不菸不酒，就能預防高血壓纏身。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。