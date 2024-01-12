馬英九沒受邀選前之夜！趙少康：怕他解釋後被民進黨挑語病
前總統馬英九辦公室昨天證實，馬英九未受邀出席國民黨選前之夜的造勢活動，遭質疑被國民黨總統候選人侯友宜切割。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（12）日猜測，以馬英九的個性一定會解釋，他為何講這句話，萬一有人挑語病就很麻煩，且民進黨很會見縫插針，強調「這可能就是主辦單位的考慮」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天上午參訪杏花學塾，會前受訪時，被問及馬英九其實不是沒邀而是臨時取消，且是侯友宜親自致電國民黨主席朱立倫，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上？趙少康回應，這是主辦單位的安排，因為馬英九說了跟習近平信不信任問題，引發熱議，有人擔心會影響到國民黨選票，這時候講任何話都很敏感。
趙少康猜測，以馬英九的個性一定會解釋，他為何講這句話，萬一有人挑語病就很麻煩，他也說，侯友宜沒跟自己商量這事，這事緣起他不清楚，就是擔心馬英九去解釋，到時候搞不好更糟，民進黨很會見縫插針，因此選前最好不要有任何意外，平平順順過去就好，強調「這可能就是主辦單位的考慮」。
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