搶攻除夕圍爐商機 阿秋餐飲推外帶年菜單點500元有找

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阿秋餐飲旗下三家店，依往例推出10人份6800元起的常溫外帶年菜套組外，今年更集結阿秋鎮店手路---原汁椰子燉土雞、紹興筍乾東坡肉、蜜汁雙方、煙薰茶鵝、藥膳鮮蝦5道名菜，推出「阿秋大肥鵝聯名套組」冷凍年菜，只要2180元佛心價，平均一道500元有找，CP值超高。
業者表示，小家庭人口少，如果擔心購買年菜套組份量太多，大家庭又煩惱套組份量不夠，「阿秋大肥我聯名套組」的招牌的「紹興筍乾東坡肉」、「原汁椰子燉土雞」皆有開放單點，每道499元。
其中，紹興筍乾東坡肉是阿秋鎮店名菜，嚴選肉質鮮美肥瘦適中、Ｑ彈的五花肉，佐上台灣筍乾大鍋炆火燜滷，口感美味不油膩。原汁椰子燉土雞選用上等椰子原汁及果肉，搭配人蔘鬚、紅棗、枸杞，與土雞一起熬煮，椰子特殊氣味提升湯頭的清甜，尤其香氣濃郁，椰汁甜味充分沁入雞肉，味鮮甘醇、軟嫩不爛，超美味。
至於年節餐桌上最應景的佛跳牆，「阿秋」更是超級佛心價，一盅「極品鮑魚佛跳牆」要價699元，即能大飽口福嘗到爽口彈牙的南非鮑魚、干貝及黑玉烏參等頂級食材。「阿秋」屹立台中20多年，膾炙人口的招牌菜多不勝數，像臭豆腐、滷味、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒及新上市的肥鵝乾拌麵，都是網購人氣夯品，送禮自用兩相宜。