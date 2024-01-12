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搶攻除夕圍爐商機 阿秋餐飲推外帶年菜單點500元有找

▲阿秋餐飲年菜外帶有常溫及冷凍，單點及桌菜套組，方便民眾選擇。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.12)
▲阿秋餐飲年菜外帶有常溫及冷凍，單點及桌菜套組，方便民眾選擇。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.12)

記者金武鳯/綜合報導

搶攻春節圍爐商機，台中阿秋餐飲集團旗下阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝健康店和好運來洲際宴展中心3店，聯手推出多款外帶年菜組合，有常溫及冷凍套組，也開放單點，不論是大家族還是小家庭，皆能找到尬意的好料組合餐，在家就能享用飯店級年夜飯。

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此外，台中阿秋餐飲集團首度進軍家樂福、大潤發、愛買、台糖、全家等各大通路，包括紅燒獅子頭、香辣豬腳、懷古西魯羹、薑麻燜鴨、扁尖筍老鴨煲及鮑魚煨鵝掌等美味佳餚，外縣市民眾不用到跨區到台中，透過通路購買，即能輕鬆享用。

▲「阿秋大肥鵝聯名套組」冷凍年菜，5道鎮店名菜只要2180元佛心價，平均一道500元有找，CP值超高。（圖／阿秋提供）
▲「阿秋大肥鵝聯名套組」冷凍年菜，5道鎮店名菜只要2180元佛心價，平均一道500元有找，CP值超高。（圖／阿秋提供）
阿秋餐飲旗下三家店，依往例推出10人份6800元起的常溫外帶年菜套組外，今年更集結阿秋鎮店手路---原汁椰子燉土雞、紹興筍乾東坡肉、蜜汁雙方、煙薰茶鵝、藥膳鮮蝦5道名菜，推出「阿秋大肥鵝聯名套組」冷凍年菜，只要2180元佛心價，平均一道500元有找，CP值超高。

業者表示，小家庭人口少，如果擔心購買年菜套組份量太多，大家庭又煩惱套組份量不夠，「阿秋大肥我聯名套組」的招牌的「紹興筍乾東坡肉」、「原汁椰子燉土雞」皆有開放單點，每道499元。

▲阿秋餐飲旗下三家店，依往例推出10人份6800元起的常溫外帶年菜套組，此為常溫年菜套組中的鮑魚煨鵝掌。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.12)
▲阿秋餐飲旗下三家店，依往例推出10人份6800元起的常溫外帶年菜套組，此為常溫年菜套組中的鮑魚煨鵝掌。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.12)
其中，紹興筍乾東坡肉是阿秋鎮店名菜，嚴選肉質鮮美肥瘦適中、Ｑ彈的五花肉，佐上台灣筍乾大鍋炆火燜滷，口感美味不油膩。原汁椰子燉土雞選用上等椰子原汁及果肉，搭配人蔘鬚、紅棗、枸杞，與土雞一起熬煮，椰子特殊氣味提升湯頭的清甜，尤其香氣濃郁，椰汁甜味充分沁入雞肉，味鮮甘醇、軟嫩不爛，超美味。

至於年節餐桌上最應景的佛跳牆，「阿秋」更是超級佛心價，一盅「極品鮑魚佛跳牆」要價699元，即能大飽口福嘗到爽口彈牙的南非鮑魚、干貝及黑玉烏參等頂級食材。「阿秋」屹立台中20多年，膾炙人口的招牌菜多不勝數，像臭豆腐、滷味、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒及新上市的肥鵝乾拌麵，都是網購人氣夯品，送禮自用兩相宜。



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