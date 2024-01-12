▲研究：吃紅肉增阿茲海默症風險40%～50%！　專家建議「這樣吃」可降低

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研究發現，吃紅肉會增加阿茲海默症的風險。（圖／每日健康）
研究：吃紅肉增阿茲海默症風險40%～50%
根據《阿茲海默症期刊》12月發表的一項研究，科學家指出，美國和其他「西方飲食模式」國家常見的食物，會讓人罹患阿茲海默症的風險增加40%～50%。而以植物為主的飲食方式，則能提供最大的風險降低。
研究報告指出，對阿茲海默症風險影響最大的飲食因素，似乎是肉類，尤其是紅肉和加工肉，以及「超加工食物」。這兩者都是肥胖的重要原因，而肥胖也是阿茲海默症的重要風險因素。降低阿茲海默症風險與攝取水果、豆類、堅果、奧米加3脂肪酸、蔬菜和全穀類的攝取量有關。報告指出，肉類會透過增加發炎、胰島素抗性、氧化壓力、飽和脂肪、進階糖化終產物和三甲胺氧化物，提高阿茲海默症的風險。
研究報告指出，對阿茲海默症影響最大的飲食因素似乎是肉類，尤其是紅肉。（圖／每日健康）
專家建議：少吃紅肉 多吃抗發炎、低升糖食物
報告也提到，肉類和超加工食物比較便宜，而且貧窮是美國阿茲海默症的重要驅動力。報告預估，未來15年美國阿茲海默症的發病率將比2018年增加50%。
另一項於10月發表的研究也顯示，吃加工和未加工的紅肉最多的人，罹患2型糖尿病的風險，比吃最少的人高出62%。每多攝取一份未加工紅肉，風險就增加24%，每多攝取一份加工紅肉，風險就增加46%。
報告作者指出，對於願意且有能力的人，少吃動物性食物，並多攝取抗發炎、低升糖指數的食物，可能有幫助。低升糖食物對血糖影響較小，包括綠色蔬菜、大部分的水果、生胡蘿蔔、紅腰豆、鷹嘴豆和扁豆；高升糖指數的食物則包括白米、白麵包和馬鈴薯。
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