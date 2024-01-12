燦星旅終結連8虧！總座喊今年拚EPS 1元、全年營收36億元

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燦星旅遊轉虧為盈，擺脫連8年虧損，殳蓁蓁分析，首先是得到台鋼入資，讓整個財務狀況都非常穩定，「尤其是打仗需要糧草，包機包銷都需要糧票」，台鋼入資是一個很成功重大的關鍵，其次是整體策略明確，非常具焦經營包機路線，第三是燦星以行銷打頭，希望創造品牌效益，若旅遊界以價格競爭會進入紅海市場，但燦星一開始就是希望藍海市場，這也是成功的三大因素之一。
殳蓁蓁也說，今年目標希望能達到EPS1元，也就是稅後盈餘6800萬元，營收36億元，現有121名員工，預計擴編至180到200人。她評估，今年日本線還有成長的空間，泰國線普吉島、東南亞線也會有顯著成長，像是原本1周2班，在4月底開始會變成1周3班，若銷售狀況好，暑假開始也可能會開到1周5班，東南亞會是燦星很注重的目標地，中國線若開，也會是下一 階段的重點城市。
政府宣布3月開放兩岸團客，殳蓁蓁評估，雖然現正緊鑼密鼓安排，還是要看實際狀況，因為中國國內經濟也不是這麼好，能否接受inbound生意都還需要探索，要回到2019年前的水準是不可能的，還是會以比較保守的腳步進行。
短期年節包機方面，殳蓁蓁舉例，農曆過年初一到初五有釜山包機，10天就銷售一空，這增加了公司對短期年節包機的信心，過去燦星以長期包機經營，未來對於熱門地點，就可以用兩手策略，現在也在規劃一年三節或有連續假期就可進行，今年Q1接單更已經遠遠超過去年Q1接單量至少5成。
被問及團費漲幅，殳蓁蓁坦言，這是非常大的重點，也是非常大的痛點，如同包機成本來看，票價成長1到2成，整體旅遊成本與銷售狀況上，價格也是往上走，這是必然的，「齊漲會是趨勢」，尤其東南亞往上走的成本會比較多。
至於今年還會插旗哪裡，殳蓁蓁看向身後燦星布局的背板告訴記者，希望能讓四國跟中國地區更完整，打造多點進出，讓旅遊品質更好，不用走回頭車。